“대통령 전용기 늦장 이륙이 제주공항 지연, 사실과 달라” 국토부 해명했지만…

236편 지연·10편 회항… 김포공항 야간 운항 제한에 9편 인천행

국토부 “오전 9시부터 연결 지연… 전용기 이륙 지연때문 아니다” 해명

항공교통량 증가 대비 미흡 인정… 목적지 변경 승객들 불만 호소도

이미지 확대 지난 16일 대통령 전용기가 늦장 이륙했다는 주장이 제기된 가운데 이날 일부 제주발 김포행 항공편 9편이 인천공항으로 회항했다. 사진은 과거 제주공항 활주로에 들어선 대통령 전용기. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 대통령 전용기가 늦장 이륙했다는 주장이 제기된 가운데 이날 일부 제주발 김포행 항공편 9편이 인천공항으로 회항했다. 사진은 과거 제주공항 활주로에 들어선 대통령 전용기. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주공항에서 전국체전 개막일 항공편이 무더기 지연되며 대통령 전용기 늦장 이륙 탓이라는 논란이 커졌다. 국토부는 항공교통량 증가와 연결 지연이 원인이라며 전용기 영향은 제한적이었다고 반박했다. 제주공항 항공편 무더기 지연, 전용기 탓 논란

국토부, 연결 지연과 교통량 증가가 주원인 해명

승객 불편 속 사전 대비 미흡 지적과 회항 발생

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제107회 전국체육대회 개막일인 지난 16일 밤 제주국제공항에서 발생한 항공편 무더기 지연 사태를 둘러싸고 논란이 계속되고 있다.대통령 전용기의 늦장 이륙이 연쇄 지연을 불렀다는 일부 주장이 제기된 가운데 국토교통부는 “전용기 대기와 지연이 연쇄 지연 사태를 초래했다는 것은 사실이 아니다”고 반박했다.반면 김포·김해공항행 항공편 일부가 인천공항으로 회항하는 등 승객 불편이 속출하면서 항공교통량 증가에 대한 사전 대비가 미흡했다는 지적도 나온다.국토부는 지난 19일 설명자료를 통해 “16일 제주공항 출발 항공편 지연은 당일 항공교통량 증가에 따른 연결 지연의 영향이 컸다”며 “전용기 대기와 지연이 연쇄 지연 사태를 불러왔다는 것은 사실이 아니다”고 밝혔다.국토부에 따르면 이날 제주공항 운항 항공편은 모두 512편으로, 2025년 일평균 487편보다 많았다. 항공기 연결 지연은 오전 9시쯤부터 시작됐다. 앞선 항공편의 도착이 늦어지면서 후속 항공편의 출발까지 밀리는 지연이 이어졌다는 설명이다.대통령 전용기의 이륙이 예정 시각보다 늦어진 사실은 확인됐다. 전용기 이륙 대기 시간은 오후 7시 50분부터 8시 30분까지로 설정됐지만, 실제 이륙은 오후 9시 22분에 이뤄졌다.이어 국토부는 전용기 대기 시간에도 민항기 운항을 통제하지 않았다고 강조했다. 항공정보시스템(FOIS) 자료를 보면 오후 7시 50분부터 전용기 이륙 시까지 국내선과 국제선 항공기 45대가 이착륙했고, 당초 대기 종료 시점인 오후 8시 30분부터 실제 이륙 때까지도 24대가 이착륙했다. 전용기 이륙을 위해 실제 운항을 통제한 시간은 10여분에 불과했다는 설명이다.전용기 출발 이후 김포·김해공항행 항공편이 야간 소음 통제로 인해 인천공항으로 회항하는 등 추가 지연이 발생한 데 대해서도 국토부는 당일 오전부터 누적된 지연으로 인한 결과라며 전용기의 영향은 제한적이었다고 해명했다.하지만 승객들의 불편은 이어졌다. 오후 7시 55분 제주공항을 출발할 예정이던 에어부산 BX8138편은 오후 10시 39분에야 출발해 당초 목적지인 김해공항이 아닌 인천공항에 도착했다.실제 한국공항공사 제주공항에 따르면 이날 항공기 지연 운항은 236편, 회항(결항 귀속)은 10편으로 집계됐다. 이 가운데 김포공항의 야간 운항 제한 시간(커퓨)에 걸려 인천공항으로 회항한 항공편은 9편이다. 제주공항 관계자는 “전국체전과 10월 성수기가 겹치면서 항공편을 구하기도 쉽지 않은 상황”이라며 “지난 16일 국내선 승객은 왕복 8만여명으로 추석 명절 수준이었다”고 말했다.이와 관련 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 “제주공항 포화상태가 G20 등 굵직굵직한 대형행사 유치에 걸림돌이 될 우려가 있다”며 “정부는 제2공항 건설을 예정대로 조속히 추진해야 한다”는 글이 이어지고 있다.국토부는 “큰 행사로 항공교통량이 증가했으나 이에 충분히 대비하지 못해 국민께 불편을 드린 점에 대해 사과드린다”면서도 “전용기 대기와 지연이 연쇄 지연 사태를 불러왔다는 것은 잘못된 사실”이라고 강조했다.한편 이재명 대통령은 전국체전 개막식 참석에 이어 17일 탐라문화제에도 참석할 계획이었으나 부천공장 화재로 소방관들이 희생을 당하면서 남은 제주 일정을 전면 취소한 것으로 알려졌다.