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반려견과 함께, 천안시 ‘K-DOG FESTIVAL’ 개최

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-10-20 09:35
수정 2026-10-20 09:35
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세줄 요약
  • 천안시, 2026 K-DOG FESTIVAL 개최 발표
  • 도그스포츠·반려견 올림픽 등 행사 구성
  • 펫페어·체험 프로그램으로 산업 활성화
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‘2026 K-DOG FESTIVAL’ 안내 포스터. 천안시 제공
‘2026 K-DOG FESTIVAL’ 안내 포스터. 천안시 제공


충남 천안시는 31일부터 11월 1일까지 천안시민체육공원에서 ‘2026 K-DOG FESTIVAL’을 개최한다고 20일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 이번 축제는 ‘사람과 반려동물, 지역과 문화를 연결하다’를 주제로 성숙한 반려 문화 확산과 지역 반려 산업 활성화를 위해 마련됐다.

축제 기간 어질리티·플라이볼 등 도그스포츠 대회와 반려견 올림픽, 댕댕하이크가 열린다. 지역 소상공인 등이 참여하는 35개 부스 규모의 펫페어를 비롯해 어린이 수의사 직업 체험, 인공지능(AI) 반려견 행동 상담, 반려견 간식 만들기 등 체험 행사도 운영된다.

프로그램 참가는 23일까지 축제 공식 누리집(https://k-dog.imweb.me)에서 사전 신청할 수 있다.

시 관계자는 “지역 반려산업 발전과 경제 활성화로 이어지도록 차질 없이 준비하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
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