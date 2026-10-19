[단독] ‘혼인 금지’ 사관학교 낡은 규제, 인권위 권고에도… 軍 요지부동

국방부 “중도 퇴교율 증가 우려”

﻿﻿가족형성 자유 침해 논란 재점화

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세줄 요약 국방부가 인권위의 사관생도 혼인·임신 제한 완화 권고를 받아들이지 않았다. 흡연 제한 완화는 수용했지만, 혼인 금지 규정은 유지했다. 인권 개선과 통합 추진 취지에 어긋난다는 비판이 나오고, 해외 장교 양성기관과 비교해도 시대에 뒤처졌다는 지적이 이어진다. 국방부, 사관생도 혼인·임신 금지 완화 권고 불수용

흡연 제한 완화는 수용, 혼인 규정은 그대로 유지

인권 개선 약속과 달리 낡은 통제 지속 비판

2026-10-20 10면

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국방부가 사관생도의 혼인·임신 제한 규정을 완화·폐지하라는 국가인권위원회의 권고에 ‘불수용’ 결정을 한 것으로 19일 확인됐다. 육·해·공군 사관학교 통합을 추진하며 생도들의 인권 개선을 강조하면서도 군이 여전히 낡은 제도를 고수하고 있다는 지적이 나온다. 반면 혼인, 음주와 함께 ‘3금(禁)’으로 불렸던 흡연은 제한적으로 허용될 전망이다.국회 국방위원회 소속 송영길 더불어민주당 의원이 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면 국방부는 인권위가 지난 7월 권고한 ‘사관생도 생활여건 개선 사항 5건’ 가운데 혼인·임신 제한 규정의 완화 또는 폐지는 수용하지 않기로 했다. 현재 육·해·공군 사관학교 예규는 생도의 재학 중 사실혼을 비롯한 혼인을 전면 금지하고 있다. 위반 시 품위유지 위반 등으로 퇴학 등 중징계가 가능하다. 입학도 미혼자로 한정하고 있다.앞서 인권위는 사관생도들의 기본권 보장을 위해 혼인·임신 제한 규정의 완화 또는 폐지를 비롯해 지정된 장소에서의 제한적 흡연 허용, 출타 시 사복 착용의 원칙적 허용, 공강 시간 중 자유로운 생활관 이용, 진료 허가 절차 간소화 등 5개 사항을 권고했다. 당시 인권위는 “사관학교 통합이 구체적으로 진행된다면 단순한 조직 개편을 넘어 인권 친화적인 군사교육기관으로 설계될 필요가 있다”고 제언했다. 국방부 이 가운데 제한적 흡연 허용 등 권고는 받아들였다. 사관생도들은 전통적으로 금혼·금주·금연 등 이른바 ‘3금’을 적용받아 왔다. 이를 어길 시 퇴교 조치까지 가능했는데, 이 가운데 흡연은 제한적으로 허용하겠다는 것이다.하지만 국방부는 혼인·임신 제한 완화는 수용하지 않았다. 국방부는 “임신, 출산, 육아로 인한 휴학·복학으로 생도생활 및 교육훈련이 단절되며, 생도생활과 가정의 양립 제한 등으로 중도 퇴교율이 증가할 수 있는 등 사관학교 교육목적 달성에 제한이 있다”고 설명했다.그동안 혼인 및 임신 제한 규정은 사생활과 가족형성의 자유를 침해한다는 비판으로 폐지해야 한다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 최근 군이 사관학교 통합을 추진하며 과도한 생활통제와 인권침해적 요소를 완화해 우수 자원을 유인하겠다고 한 만큼 보다 적극적인 검토를 해야 했다는 지적이 나온다.해외 장교 양성기관도 이미 혼인을 허용한 사례가 많다. ﻿프랑스의 경우 입학과 재학에 혼인에 대한 제한 규정이 없다. 독일도 혼인 여부에 대한 입학 제한이 존재하지 않고, 기혼자나 자녀가 있는 생도도 복무가 가능하다. 방혜린 군인권센터 사무국장은 ﻿“사관학교 통합을 추진하는 만큼 현행 인권 기준과 변화한 사회·생활 환경에 맞춰 기존 제도를 전면적으로 개선할 필요가 있다”고 지적했다.