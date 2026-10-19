조원태 ‘정석기업 지분 거래’ 배임 혐의로 추가 고발당했다

상속세 재원 마련 과정 ‘의문’

세줄 요약 공정주주포럼이 조원태 한진그룹 회장 등 6명을 정석기업 지분 거래와 관련한 배임 혐의로 고발했다. 2021년 총수 일가가 지분을 팔아 상속세 재원을 마련했고, 매수 자금의 대부분은 고려아연이 댄 것으로 드러났다. 지난해 한진칼이 이를 되사며 일반 주주 부담이 커졌다는 주장이다. 공정주주포럼, 조원태 등 6명 배임 고발

정석기업 지분 매각·재매입 구조 논란

고려아연 자금 활용, 주주 부담 전가 주장

2026-10-20 6면

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조원태(50) 한진그룹 회장이 상속세 재원 마련 과정에서 고려아연 자금을 끌어다 썼다는 의혹으로 추가 고발됐다. 자사주를 활용한 경영권 방어 의혹으로 경찰 수사를 받는 가운데 상속세 문제까지 고발 대상에 오르면서 조 회장을 둘러싼 의문은 한층 짙어지고 있다.시민단체 공정주주포럼은 19일 조 회장, 최윤범 고려아연 회장, 지창배 원아시아파트너스 대표 등 6명을 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 문제 삼은 건 2021년과 지난해 두 차례 이뤄진 계열사 정석기업의 지분 거래다.조 회장 일가는 2021년 정석기업 지분 12.22%(15만 469주)를 사모펀드 운용사 원아시아파트너스에 팔아 481억 5000만원을 받았다. 2019년 고(故) 조양호 전 회장이 별세한 뒤 유족들은 2700억원대 상속세를 5년에 걸쳐 나눠 내기로 했지만, 해마다 수백억원의 현금을 마련해야 했다.고발인 측이 주목한 건 매수 자금의 출처다. 이 펀드 자금의 99.2%는 고려아연이 댄 돈이었다. 형식상 매수자는 사모펀드였지만 실제 돈줄은 고려아연이었던 셈이다. 이런 출자 구조는 2023년 SM엔터테인먼트 주가조작 사건으로 금융감독원 조사를 받던 원아시아파트너스가 펀드를 조기 청산하면서 뒤늦게 드러났다. 정석기업 지분도 이때 고려아연으로 넘어갔다.지난해 이 지분을 되사들인 건 조 회장 일가가 아니라 지주사 한진칼이었다. 매입가는 520억 6200만원으로, 펀드가 사들인 값보다 39억원가량 높았다. 판 돈은 총수 일가가 받았고, 되사는 돈은 상장사 한진칼이 낸 구조다. 고발인 측은 한진칼의 지분 재매입이 조 회장 등의 배임에 해당한다고 주장한다.수익 구조도 석연치 않다. 고려아연이 4년간 거둔 매매차익 39억원은 수익률로 8.1%, 연 환산 약 2%다. 은행 예·적금 이자에도 못 미친다. 배당금과 운용비용을 반영하면 달라질 수 있지만, 사모펀드 투자로는 이례적으로 낮다. 뒤집어 보면 총수 일가는 연 5% 안팎인 은행 기업대출 금리의 절반에도 못 미치는 비용으로 자금을 융통한 셈이다.공정주주포럼은 고발장에서 “조 회장 등은 한 푼의 부담도 지지 않은 채 개인 상속세를 해결했다”며 “그 부담은 고려아연, 한진칼, 일반 주주들에게 전가됐다. 이는 자본시장 전체의 신뢰를 훼손하는 것”이라고 밝혔다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 한진칼이 자사주 44만 44주(지분율 0.66%)를 사내근로복지기금에 출연한 것과 관련해 조 회장을 특경가법상 배임 피의자로 적시해 수사 중이다. 회사가 쥐고 있는 자사주에는 의결권이 없지만, 복지기금으로 넘어가면 의결권이 살아나 우호 지분 역할을 할 수 있다.수사가 본격화하면 조 회장 개인의 상속세 자금 조달을 위해 법인 간 불투명한 거래가 오갔는지, 펀드 출자와 지분 재매입 결정 과정에서 고려아연·한진칼 경영진의 배임이 성립하는지가 쟁점이 될 전망이다.고려아연 관계자는 “일각에서 의혹을 제기하고 있지만, 수익성이 있다는 판단 아래 4년여간 지분을 보유하다 매각했다”며 “4년간 누적 수익률이 8%를 넘는 정상적인 거래”라고 설명했다. 한진칼 관계자는 “관련해 입장을 드리기 어렵다”고 말했다.