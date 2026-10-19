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가눌 수 없는 슬픔… 故김진석 소방위 눈물의 영결식

19일 경기 부천 원미구 부천체육관에서 열린 김진석 소방위 영결식에 참석한 소방대원들이 김 소방위 부천소방서 동료의 조사를 들으며 눈물을 쏟고 있다. 김 소방위는 지난 16일 부천의 한 도장공장에서 발생한 화재 진압에 초기 투입됐다가 불길이 급격히 번지며 고립됐고 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. 정부는 고인의 희생을 기리기 위해 소방장에서 소방위로 1계급 특진하고 옥조근정훈장을 추서했다.

도준석 전문기자