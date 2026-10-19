“원전 위협 원천 차단”…한수원 월성본부, 호국훈련 참가

세줄 요약 한국수력원자력 월성원자력본부가 해병대 제1사단 주관 호국훈련에 참가해 원전 대상 침투·테러 위협 대응체계를 점검했다. 미상 드론 침투, 폭발, 화재 등 복합 상황을 가정해 상황 전파와 비상대응, 유관기관 협조 절차를 확인했다. 원전 침투·테러 대응 역량 점검

미상 드론·폭발·화재 복합상황 가정

군·경 협조 통한 통합방위태세 강화

이미지 확대 경북 경주 한국수력원자력 월성원자력본부에서 19일 진행된 2026 호국훈련 모습. 월성본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주 한국수력원자력 월성원자력본부에서 19일 진행된 2026 호국훈련 모습. 월성본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 경주 지역 원자력발전소를 중심으로 대침투·대테러 대응 역량을 점검했다.한국수력원자력 월성원자력본부는 해병대 제1사단이 주관하는 ‘2026년 호국훈련’에 참가해 대침투·대테러 대응역량을 점검하고, 국가중요시설 통합방위태세 강화에 나섰다고 19일 밝혔다.훈련은 원전을 대상으로 한 다양한 침투 및 테러 위협에 대비하고, 군·경 등 유관기관과의 긴밀한 협조를 통해 신속하고 체계적인 합동 대응능력을 강화하기 위하여 실시됐다. 유관기관이 참여해 미상 드론의 월성원전 발전소 내부 침투, 폭발 및 화재 등 복합적인 위기상황을 가정해 진행됐다.월성본부는 미상 드론 탐지에 따른 신속한 상황 전파와 비상대응체계 가동, 유관기관과의 정보공유 및 현장 대응 등 단계별 조치 사항을 점검했다. 군의 전문 대응 전력과 연계한 합동 대응훈련을 통해 상호 협력체계의 실효성을 높이는 데 중점을 뒀다.또한 드론 침투에 따른 폭발물 위협과 화재 등 연쇄적인 상황에 대비해 초동대응과 현장 수습 및 인명보호 절차를 종합적으로 점검해 복합 위협에 대한 통합 대응 능력을 강화했다.권원택 월성본부장은 “평소 철저한 대비와 유관기관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “실전 중심의 합동훈련을 지속적으로 실시해 빈틈없이 대응할 수 있는 통합방위태세를 확립해 나가겠다”고 했다.