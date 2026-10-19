지난해 국감서 “관계성 범죄 근절” 시정조치 요구했지만…끊지 못한 참극

경찰, 국회 39건 시정조치 요구 중 77% 이행

범죄 피해자 보호 공백 지난해 이어 ‘또’ 지적

“시정요구 개선 미흡 많아…관리·감독 강화해야”

이미지 확대 김종철 경찰청장 직무대행이 12일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 경찰청 대상 국정감사에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.12. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김종철 경찰청장 직무대행이 12일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 경찰청 대상 국정감사에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.12. 연합뉴스

이미지 확대 장모를 살해하고 아내를 차량에 태워 도주한 혐의를 받는 김성우(26)가 지난 13일 서울 송파구 서울동부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.10.13. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장모를 살해하고 아내를 차량에 태워 도주한 혐의를 받는 김성우(26)가 지난 13일 서울 송파구 서울동부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.10.13. 뉴시스

이미지 확대 고범석(앞줄 왼쪽) 서울경찰청장이 15일 서울경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.15. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 고범석(앞줄 왼쪽) 서울경찰청장이 15일 서울경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.15. 뉴시스

세줄 요약 국회가 지난해 국감에서 경찰에 관계성 범죄 시정조치 39건을 요구했지만, 일부는 이행 확인조차 되지 않았다. 가정폭력·스토킹 사건이 잇따르며 피해자 보호 공백과 재발 방지 실패가 드러났고, 국회와 경찰의 사후 관리가 부족했다는 비판이 커졌다. 국감서 관계성 범죄 시정조치 39건 요구

이행 확인 미흡, 피해자 보호 공백 반복

임시조치·위험도 판단 강화 필요 제기

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최근 가정폭력과 스토킹 등 관계성 범죄 사건이 잇따르는 가운데, 국회가 지난해 국정감사에서 경찰에 관계성 범죄 관련 시정조치를 총 39건 요구한 것으로 파악됐다. 사건 발생 때마다 정치권이 경찰에 시정조치 및 재발 방지 대책을 요구하면서도 이후 관리·감독과 추가 조치가 미진한 사이 비극이 반복되고 있다는 지적이 나온다.19일 서울신문이 정보공개청구로 확보한 경찰청과 각 시도경찰청의 ‘2025년 국정감사 결과 시정·처리 요구사항에 대한 처리결과 보고서’를 보면, 국회 행정안전위원회는 지난해 국감 후 관계성 범죄에 관한 시정요구사항 39건을 경찰에 전달했다. 지난해 ‘동탄 교제폭력 살인’, ‘부평 가정폭력 살인’ 등 흉악 범죄가 잇따르자 경찰의 적극적인 예방 대책을 요구한 사례가 많았다.당시 시정요구사항을 구체적으로 살펴보면 올해 3월 ‘남양주 스토킹 살인’과 이달 ‘송파 장모 살해·아내 납치’, ‘제주 스토킹 살인’ 등 최근 관계성 범죄 현안에서 불거진 경찰의 대응 논란과 깊은 연관이 있다. 관계성 범죄 피해자 보호 체계 및 경찰 대응 역량 강화, 가해자 관리·감독 체계 제고, 위험성에 대한 적극적 판단, 가해자 직접 통제 방안 등이 언급됐다.시정요구사항을 살펴본 결과 경찰이 일부나마 요구에 응해 조치를 완료한 것으로 판단된 건 30건으로 전체의 76.9%를 차지했다. 나머지 23.1%(9건)는 경찰이 시정요구 이행 없이 국회에 보고했거나 이행 여부를 확인할 수 없는 사례였다.시정조치 완료 후 국회에 보고된 주요 내용으로는 ▲관계성 범죄 담당 인력 증원 ▲경찰교육기관 관계성 범죄 현장 대응·조치 요령 교육 ▲위험도별 대응 체계 구축 등이 있었다. 요구가 이행되지 않았거나 이행 여부가 확인되지 않는 사례는 ▲가정폭력 고위험군에 대한 현장 경찰관의 의견 제시 방안 마련 ▲경찰 대응 부실에 대한 징계기준 강화 ▲스토킹 피해자와 가족에 대한 모니터링 확대 등이 있다.장모 살해·아내 납치 사건에서 문제가 됐던 가정폭력 피해자 보호조치 공백도 이미 지난해 지적됐다. 당시 행안위의 한 위원은 가정폭력처벌법의 목적이 ‘가정 보호’에 있고, 재발 위험을 이유로 가해자를 구속할 수 없어 적극적 대응이 어렵다며 대응책을 논의하라고 경찰에 요구했다. 그러나 경찰은 시정·처리결과로 “최대한 가해자와 피해자를 격리하는 조치를 강구하고자 노력 중”이라고 보고하는 데 그쳤다.장모 살해·아내 납치 사건의 경우 가해자가 가정폭력으로 경찰 수사를 받고 있었지만 임시조치 연장이 적시에 이뤄지지 않아 가해자의 접근을 막지 못했고, 남양주 사건은 전자발찌를 끊거나 경찰이 피해자 신변 확인 결과를 허위로 기재해 보호 공백이 유발됐다. 모두 지난해 국정감사에서 지적됐던 내용들이다. 비슷한 문제가 또 터지자 경찰은 최근 가정폭력범의 재발 위험을 고려해 유치장 유치를 신청하고, 긴급임시조치 위반은 형사처벌하는 방안 등을 부랴부랴 살피고 있다.결국 올해 국정감사에서도 지난해와 비슷한 이야기가 반복됐다. 가해자 접근금지 등 보호조치가 만료되기 전 위험성을 평가해 대응 체계를 마련하거나, 재범 위험성을 면밀하게 살펴 구속영장 신청에도 반영해야 한다는 지적이 나왔다. 남인순 더불어민주당 의원은 지난 15일 ‘친밀관계폭력대책 특별위원회 구성결의안’을 발의하기도 했다.일각에선 국회가 현장 여건을 고려해 시정조치를 요구하고 대안을 적극적으로 마련해야 한다는 목소리도 나온다. 관계성 범죄 수사를 맡은 한 경찰 간부는 “국회 요구대로 피해자의 가족에까지 모니터링을 확대하는 건 물리적 제약도 있을뿐더러 자칫 ‘사찰’이 될 수 있다”고 말했다. 서울 일선서 소속의 한 경사는 “관계성 범죄가 재발 위험성이 큰 것은 분명하지만, 피해자와 가해자가 친밀한 관계에 있어 현장에서 강력하게 조치하는 데도 한계가 있다”고 토로했다.전문가들은 국정감사 시정요구사항 이행 여부를 면밀히 관리·감독하는 한편, 가정폭력 임시조치 강화처럼 법 개정이 필요한 사항은 국회가 책임감 있는 모습을 보여줄 필요가 있다고 지적한다. 서휘원 덕성여대 정치외교학과 겸임교수는 “국정감사 시정요구사항은 실질적 개선이 이뤄지지 않는 경우가 많다”며 “국정감사를 한탕주의로 끝낼 것이 아니라 국회의 요구가 제대로 반영되는지 끝까지 살펴야 한다”고 강조했다.