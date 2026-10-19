‘구의회 정상화 촉구’ 8일째 단식 대전 대덕구청장 병원 이송

대덕구의회 파행에 항의, 대전시의장 “여당 잘못”
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대덕구의회의 정상화를 촉구하며 지난 12일부터 8일째 단식에 들어갔던 김찬술 대전 대덕구청장이 19일 건강 이상 증세를 보여 병원으로 이송됐다. 대덕구 제공
의장 선출 등을 놓고 파행을 거듭하는 대덕구의회의 정상화를 촉구하며 단식 농성에 들어갔던 김찬술 대전 대덕구청장이 19일 병원으로 이송됐다.
대덕구 등에 따르면 김 구청장은 이날 오후 1시쯤 청사 앞에 마련한 간이 농성장에서 구민과 대화 중 눈에 띄게 건강 이상 증상을 보이면서 구급차에 실려 대전보훈병원으로 이송됐다. 그는 당뇨와 고혈압 등 기저질환이 있는 상태에서 단식을 이어오면서 전날 밤부터 건강 상태가 악화했다고 대덕구는 설명했다.
더불어민주당 소속인 김 구청장은 구의회 정상화를 촉구하며 12일부터 8일째인 구청사 앞에서 단식 중이었다. 현재 김 구청장은 의식은 회복했지만 건강 상태가 악화해 치료가 필요한 것으로 전해졌다. 더불어민주당과 국민의힘 각각 4석인 대덕구의회는 구의원 임기 시작인 7월부터 의장단 구성을 못 한 채 파행을 이어가고 있다. 전국 227개 기초의회 중 개원하지 못한 의회는 대덕구가 유일하다.
대덕구의회 공전과 관련해 더불어민주당 소속 조성칠 대전시의회 의장은 이날 “여당의 잘못이 크다고 생각한다”고 밝혔다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 지역주민들과 함께 공연을 관람하고 생활 속 문화향유의 의미를 나눴다. ‘블루밍 사운드 페스티벌’이 서울시 민간축제 지원사업에 선정되면서, 지난 10일 오후 5시 30분 강동아트센터 바람꽃마당에서 무료로 개최됐다. 이번 행사는 시민들이 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있도록, 잔디밭에서 가족과 함께 여유를 즐기는 피크닉형 야외 음악축제로 기획됐다. 이날 무대에서는 피아노, 현악 4중주, 전통무용, 퓨전국악, 기타 연주 등 다채로운 장르의 공연이 펼쳐졌고, 둔촌청소년문화의집 당찬청소년뮤지컬단의 특별 초청 무대도 더해졌다. 아울러 ‘블루밍 스케치’ 등 온 가족이 참여할 수 있는 프로그램과 포토존이 운영돼 전 세대가 어우러지는 열린 문화의 장이 마련됐다. 이번 축제는 박춘선 의원이 강조해 온 ‘문화가 흐르는 우리동네’의 비전이 주민들의 실제 문화 향유로 꽃피웠다는 점에서 의미를 더한다. 박 의원은 제11대 서울시의회 의정 활동을 통해 관련 예산 확보에 주력하며, 주민들이 생활권 가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있는 든든한 토대를
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조 의장은 시의회 개원 100일 기자회견에서 “압도적 다수(유권자)의 지지를 받은 집권당(같은 당 소속)으로서 죄송한 마음”이라며 “양당에 책임이 있다는 의견도 있지만 (시민 입장에선) 변명으로 여겨질 수밖에 없는 현실로 민주당에서 적극적으로 양보해 정상화하길 바란다”고 말했다.
세줄 요약
- 대덕구의회 의장단 미구성으로 개원 파행 지속
- 김찬술 구청장, 정상화 촉구 단식 8일째 병원 이송
- 당뇨·고혈압 기저질환 속 건강 급격히 악화
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