대전 고향 사랑 기부금, 청년·미래세대 중점 지원

청년 자격증·어학 시험 응시료 등 6개 사업 선정
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대전시의 고향 사랑 기금사업 선호도 조사 표. 대전시 제공
대전시가 내년 고향 사랑 기금사업으로 청년·미래세대 지원에 중점 투자한다.
19일 시에 따르면 고향사랑기금운용심의위원회에서 주민 복리 증진과 지역 발전을 위한 ‘2027년도 고향 사랑 기금사업’으로 6개(6억 7950만원)를 선정했다. 기금사업은 ‘청년 특별시 대전’의 비전에 맞춰 미래세대의 경제적·사회적 부담을 완화하는 청년 지원 사업에 중점을 뒀다. 이에 더해 예산 부족으로 추진이 미뤄졌던 지역 숙원사업과 행정 손길이 닿지 않던 복지 사각지대 틈새 사업도 포함됐다. 6개 사업은 미취업 청년 자격증과 어학 시험 응시료 지원, 설계부터 평가까지 청년 정책 코어 빌드업, 청소년 동·식물 교감 프로그램 운영, 대전 예비군 훈련장 수송 버스 지원, 인공지능(AI) 융합 예술 음악회, 노숙인 보호 안전 인력 지원 등이다.
시는 사업 선정을 위해 시민 참여형 정책 제안 플랫폼인 ‘대전시소’를 통해 시민 선호도 투표를 거쳐 사업의 당위성과 타당성을 확보했다. 애초 10억원 정도를 배정할 계획이었으나 중복 사업 등이 빠지면서 규모는 축소되게 됐다.
선정된 고향 사랑 기금사업은 시의회 심의를 거쳐 12월 최종 확정될 예정이다. 대전 고향 사랑기부제 누적 모금액은 9월 말 기준 30억원을 넘어섰다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 지역주민들과 함께 공연을 관람하고 생활 속 문화향유의 의미를 나눴다. ‘블루밍 사운드 페스티벌’이 서울시 민간축제 지원사업에 선정되면서, 지난 10일 오후 5시 30분 강동아트센터 바람꽃마당에서 무료로 개최됐다. 이번 행사는 시민들이 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있도록, 잔디밭에서 가족과 함께 여유를 즐기는 피크닉형 야외 음악축제로 기획됐다. 이날 무대에서는 피아노, 현악 4중주, 전통무용, 퓨전국악, 기타 연주 등 다채로운 장르의 공연이 펼쳐졌고, 둔촌청소년문화의집 당찬청소년뮤지컬단의 특별 초청 무대도 더해졌다. 아울러 ‘블루밍 스케치’ 등 온 가족이 참여할 수 있는 프로그램과 포토존이 운영돼 전 세대가 어우러지는 열린 문화의 장이 마련됐다. 이번 축제는 박춘선 의원이 강조해 온 ‘문화가 흐르는 우리동네’의 비전이 주민들의 실제 문화 향유로 꽃피웠다는 점에서 의미를 더한다. 박 의원은 제11대 서울시의회 의정 활동을 통해 관련 예산 확보에 주력하며, 주민들이 생활권 가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있는 든든한 토대를
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박연병 대전시 행정부시장은 “고향 사랑 기부제 취지에 맞춰 첫 기금 사업을 진행할 계획”이라며 “기부금을 활용해 ‘청년 특별시’의 발판을 마련하는 동시에 예산 문제로 미뤄졌던 현안 사업을 적극적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 고향사랑기금 6개 사업 선정, 6억7950만원 투입
- 청년 자격증·어학 응시료 등 미래세대 지원 집중
- 시민 투표 거쳐 타당성 확보, 12월 최종 확정 예정
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