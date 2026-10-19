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대구지법 김천지원 구내서 70대 숨진 채 발견

김상화 기자
입력 2026-10-19 16:21
수정 2026-10-19 16:21
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“자필 메모 확인”

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19일 오후 1시 43분쯤 대구지법 김천지원 테니스 코트 인근에서 70대로 추정되는 남성이 숨진 채 발견됐다.

현장에서 제초제 2병과 자필 메모가 발견됐다고 경찰 관계자는 전했다.

경찰과 소방당국은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

김천 김상화 기자
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