사회 대구지법 김천지원 구내서 70대 숨진 채 발견 김상화 기자 입력 2026-10-19 16:21 수정 2026-10-19 16:21 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/10/19/20261019500261 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 “자필 메모 확인” 이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기 19일 오후 1시 43분쯤 대구지법 김천지원 테니스 코트 인근에서 70대로 추정되는 남성이 숨진 채 발견됐다.현장에서 제초제 2병과 자필 메모가 발견됐다고 경찰 관계자는 전했다.경찰과 소방당국은 정확한 사건 경위를 조사 중이다. 김천 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지