충북 음성에 전기다목적자동차 연구센터 준공

세줄 요약 한국자동차연구원 전기다목적자동차 연구센터가 충북 음성 휴먼스마트밸리 산업단지에 준공돼 정식 운영에 들어갔다. 냉동·냉장 화물차와 소형 셔틀버스, 캠핑카 등 내연기관 중심 업계의 전기차 전환을 돕는 전비시험과 성능평가를 맡는다. 음성 휴먼스마트밸리 연구센터 준공

전기다목적자동차 전비·성능평가 지원

내연기관 부품업계 전기차 전환 지원

이미지 확대 충북 음성군에 건립된 전기다목적 자동차 연구센터. 음성군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 충북 음성군에 건립된 전기다목적 자동차 연구센터. 음성군 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국자동차연구원(이하 한자연)의 전기다목적자동차 연구센터가 충북 음성에 보금자리를 마련했다.음성군은 19일 음성 휴먼스마트밸리 산업단지에서 전기다목적자동차(PBV) 연구센터 준공식을 가졌다.연구센터는 부지면적 약 2만 4612㎡에 본관동과 전비시험동 등 2개동, 연면적 2796.62㎡ 규모로 건립됐다. 전기다목적자동차 전비시험장비를 비롯한 총 9종의 평가 장비를 갖췄다. 전비는 전기차의 에너지 효율을 뜻한다.센터는 냉동·냉장 화물차, 소형 셔틀버스, 캠핑카 등 내연기관 중심의 다목적 자동차 부품업계를 전기차 기반으로 전환할 수 있도록 전기전력 모듈 및 새시 플랫폼 성능평가 등을 담당한다.군은 2023년 산업통상자원부 공모사업에 선정돼 2024년 설계·입주계약을 마치고 그해 8월 착공했다. 지난해 준공 후 올해 2월 충북도·음성군·한자연이 관리 협약을 체결하고 이날 정식 운영에 들어갔다.조병옥 군수는 “연구센터는 한자연, 충북도, 음성군이 손잡고 미래 모빌리티 생태계를 조성하기 위해 내딘 첫걸음”이라며 “연구센터가 지역 미래 산업의 강력한 견인차 역할을 할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.