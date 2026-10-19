“동해바다 기운 받자”…영덕 웰니스 페스타 성황리 막 내려

세줄 요약 경북 영덕의 대표 치유 축제인 웰니스 페스타가 고래불국민야영장에서 사흘간 열려 약 만 명의 방문객을 모았다. 음악·음식·한방·자연을 주제로 한 체험과 지역 주민 동호회 참여가 더해져 축제의 의미를 키웠다. 고래불 해변·솔숲 배경 웰니스 축제 성황

음악·음식·한방·자연 체험 프로그램 운영

주민 동호회 참여와 캠핑 프로그램 호응

이미지 확대 경북 영덕군 고래불국민야영장에서 지난 16~18일 열린 웰니스 페스타. 영덕군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군 고래불국민야영장에서 지난 16~18일 열린 웰니스 페스타. 영덕군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 영덕 대표 치유 축제인 ‘웰니스 페스타’가 성황리에 막을 내렸다.영덕군은 지난 16~18일 고래불국민야영장에서 열린 ‘영덕 웰니스 페스타 2026’에 약 만여명의 방문객이 찾으면서 성황리에 치러졌다고 19일 밝혔다.축제는 고래불의 해변과 솔숲을 배경으로 음악과 음식, 한방, 자연을 주제로 한 다양한 웰니스 프로그램으로 꾸며졌다. 특히 올해는 지역 주민 동호회 31곳이 축제 운영에 참여해 의미를 더했다. 주민들은 힐링체험마당에서 드론, 마음건강 관리, 커피 핸드드립 등 다양한 체험을 선보였다.개막식에서는 영덕 출신 남정석 셰프가 지역 식재료를 활용한 요리를 선보이고, ‘웰니스 마스터 키친’에 선정된 영덕 물가자미 전문점 등 5개 업소에 대한 시상도 진행됐다.경북한의사회가 운영한 ‘한방 체험 클리닉’에도 방문객들의 발길이 이어졌다. 26개 부스에서 한의사들이 침과 추나요법, 틀정요법, 침스밴드, 약침 등 다양한 한방 치료를 선보였다. 한방 뷰티존과 어린이 키 성장, 여성 건강 맞춤 관리 프로그램도 호응을 얻었다.영덕문화관광재단이 사전 예약제로 운영한 ‘고래불 캠프 빌리지’에는 캠핑객 300여명이 참여해 솔숲 캠핑과 해변 맨발걷기, 서프명상 등을 즐겼다.영덕군 관계자는 “앞으로도 영덕만의 자연환경과 지역자원을 활용한 웰니스 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.