주거침입죄, 헤어진 연인 집에 들어갔다면…비밀번호 알아도 처벌될까

세줄 요약 헤어진 연인의 집에 남은 물건을 찾거나 대화하려고 들어갔다가 주거침입죄로 조사받는 사례가 있다. 교제 때 비밀번호를 알았더라도 이별 뒤 출입 거부 의사가 전달됐는지, 실제 거주관계가 끝났는지, 퇴거 요구를 무시했는지에 따라 판단이 달라진다. 헤어진 뒤 출입 허락 유지 여부 쟁점

비밀번호 알아도 주거침입죄 성립 가능

거주자 의사·퇴거 요구·체류 경위 중요

이미지 확대 박종현 대표변호사 닫기 이미지 확대 보기 박종현 대표변호사

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헤어진 연인의 집에 남겨둔 물건을 가져오거나 대화를 나누기 위해 찾아갔다가 주거침입죄로 경찰 조사를 받는 경우가 있다. 교제 당시 자유롭게 드나들었고 현관 비밀번호까지 알고 있었다는 이유로 문제가 없다고 생각하기 쉽지만, 관계가 끝난 뒤에도 과거의 출입 허락이 그대로 유지되는지는 별개의 문제다. 이 경우 출입 당시의 구체적인 상황과 거주자의 의사가 중요한 판단 기준이 된다.형법상 주거침입죄는 사람이 거주하는 공간 등에 침입한 경우 성립하며, 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 다만 거주자가 원하지 않았다는 사실만으로 모든 출입 행위가 곧바로 범죄가 되는 것은 아니다. 출입 당시의 객관적·외형적 행위가 ‘사실상의 주거 평온’을 해치는 방식이었는지를 구체적으로 살펴야 한다.대표적인 쟁점은 과거의 출입 권한이 언제까지 인정되는지다. 교제 중 열쇠를 받았거나 비밀번호를 공유받았더라도, 이별 과정에서 출입을 거부한다는 의사가 전달됐다면 사정이 달라질 수 있다. 특히 상대방이 연락을 피하는 상황에서 반복적으로 찾아가거나, 나가달라는 퇴거 요구를 받고도 머무른 경우에는 출입 경위와 체류 과정이 함께 문제 된다.반대로 단순히 과거 연인 관계였다는 이유만으로 모든 출입을 불법이라고 단정할 수도 없다. 두 사람이 실제로 함께 거주했는지, 임대차계약과 생활 관계가 어떻게 형성돼 있었는지, 별거 또는 이별 이후 주거에 관한 권한이 어떻게 정리됐는지에 따라 법적 판단이 달라질 수 있다. 즉 공동거주 관계가 실질적으로 종료됐는지 여부도 중요한 검토 대상이다.가족의 주거지에서도 유사한 갈등이 발생한다. 독립한 성인 자녀가 부모와 다툰 뒤 본가를 찾아가거나, 별거 중인 배우자가 이전에 함께 살던 집에 출입하는 경우가 대표적이다. 가족이라는 신분 관계만으로 언제나 출입 권한이 인정되는 것은 아니며, 실제 거주 관계와 출입 당시의 상황, 상대방의 거부 의사 등을 종합적으로 살펴야 한다.관련 수사 과정에서는 출입 전후의 문자메시지와 통화 기록, 공동현관 및 복도 CCTV 영상, 출입 기록 등이 중요한 판단 자료가 된다. 상대방이 방문을 거절했는지, 출입 당시 어떤 방법으로 문을 열었는지, 집 안에 얼마나 머물렀는지 등을 시간순으로 확인해야 한다. 단순한 방문인지, 출입 통제를 피해 들어간 것인지에 따라 법적 평가가 크게 달라질 수 있기 때문이다.대전 법무법인 한길로 박종현 형사전문변호사는 “주거침입죄는 비밀번호를 알고 있었다거나 과거 출입을 허락받았다는 사실만으로 판단할 수 없다. 출입 당시 실제 거주관계와 승낙 범위, 출입 방법 및 주거의 평온을 침해했는지를 함께 검토해야 한다. 특히 이별이나 별거 과정에서 출입 권한이 달라졌다면 관련 대화와 객관자료를 확보하고 사실관계를 구분해 대응할 필요가 있다”고 설명했다.이어 박 변호사는 “혐의로 조사를 앞두고 있다면 상대방과의 과거 친분이나 출입 목적의 정당성만 호소하는 것은 위험하다”며 “과거 연인이나 가족 사이라도 주거의 평온을 해친 것으로 평가될 수 있는 만큼, 이별이나 별거 과정에서 오간 대화 내역과 현관 출입 방식, 퇴거 요구 유무 등 당시 상황을 뒷받침할 객관적 자료를 신속히 확보해 대응해야 한다”고 조언했다.