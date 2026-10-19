강릉 모든 시민에 민생지원금 ‘1인당 10만원’

결혼이민자·영주권자도 지급

새달 19일부터 온오프라인 신청

이미지 확대 강원 강릉시청 전경. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉시청 전경. 강릉시 제공

세줄 요약 강릉시가 소득·재산·나이와 관계없이 모든 시민에게 1인당 10만원 민생안정지원금을 지급한다. 신청은 다음 달 9일부터 12월 31일까지 강릉페이 앱이나 읍면동주민센터에서 가능하다. 전액 지역화폐로 지급하고 사용 기한은 내년 2월 28일까지다. 모든 시민 1인당 10만원 민생지원금 지급 결정

다음 달 9일부터 12월 31일까지 신청 접수

전액 지역화폐 지급, 내년 2월 28일 사용 종료

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강원 강릉시가 모든 시민에게 1인당 10만원씩 민생안정지원금을 지급한다.시는 다음 달 9일부터 12월 31일까지 민생지원금 신청을 받는다고 19일 밝혔다. 소득, 재산, 나이와 상관없이 지난달 30일 기준 강릉에 거주 중인 시민, 영주권자, 결혼이민자이면 누구나 지급 대상이다.신청은 지역화폐인 강릉페이 애플리케이션 또는 주소지 읍면동주민센터에서 가능하다. 강릉페이 앱은 24시간, 주민센터는 평일 오전 9시~오후 6시 신청을 받는다. 거동이 불편한 시민을 위해 읍면동 직원이 가가호호 방문하는 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 제공한다. 신청 첫 주인 다음 달 9~14일에는 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리로 구분한 요일제를 운영한다. 1·6은 9일, 2·7은 10일, 3·8은 11일, 4·9는 12일, 5·0은 13일이다.민생지원금은 전통시장과 골목상권 등 지역경제 활성화에 미치는 효과를 높이기 위해 전액 지역화폐로 지급된다. 사용 기한은 내년 2월 28일까지이고, 기한까지 쓰지 않은 잔액은 자동 소멸된다. 사용 중 앱 알림서비스, 카드 영수증을 통해 잔액을 확인할 수 있다.시는 문자 결제 사기(스미싱) 피해를 막기 위해 민생지원금 신청, 사용 기간 인터넷 주소(URL)나 링크가 포함된 문자메시지를 일절 발송하지 않는다.김중남 시장의 핵심 공약인 민생지원금은 관련 조례안이 지난 7월 시의회에서 부결돼 무산될 뻔했으나, 이후 보완 과정을 거친 조례안이 지난달 시의회를 통과해 지급이 결정됐다.도내에서 민생지원금 지급이 이뤄졌거나 추진 중인 곳은 강릉시 포함 3곳이다. 속초시는 7~9월 1인당 20만원씩 지급했고, 횡성군은 군의회 반대로 제동이 걸려 있다.김 시장은 “고물가와 고금리로 힘든 시기를 보내고 계신 시민들에게 실질적인 도움이 되고, 골목상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.