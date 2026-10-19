“하와이서 온 그분”…장애인 손님들 밥값 ‘몰래’ 결제하고 떠났다 [사연잇슈]

세줄 요약 인천의 한 고깃집에서 복지관 장애인과 관계자 27명이 식사하던 중, 익명의 손님이 육회 7그릇을 추가로 주문한 뒤 밥값 60만원을 대신 결제하고 조용히 떠났다. 손님은 하와이에서 살다 왔다고만 전해졌고, 복지관은 뜻깊은 선행에 감사의 마음을 전했다. 복지관 장애인 27명 식사비 60만원 선결제

익명 손님, 육회 7그릇 추가 주문 뒤 떠남

하와이 거주 이력만 남긴 따뜻한 선행

이미지 확대 복지시설 장애인들이 단체로 방문한 식당에서 익명의 손님이 60만원 상당의 밥값을 대신 결제하고 홀연이 떠난 사연이 알려졌다. 식사 당시 모습. 연합뉴스(김관택씨 제공) 닫기 이미지 확대 보기 복지시설 장애인들이 단체로 방문한 식당에서 익명의 손님이 60만원 상당의 밥값을 대신 결제하고 홀연이 떠난 사연이 알려졌다. 식사 당시 모습. 연합뉴스(김관택씨 제공)

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복지시설 장애인들이 단체로 방문한 식당에서 익명의 손님이 밥값 60만원을 몰래 결제하고 떠난 사연이 알려졌다.19일 연합뉴스에 따르면 인천 제물포구한마음종합복지관 이용 장애인과 관계자 등 27명은 지난 15일 인천 서해구의 한 대형 고깃집을 방문했다.당시 사회복지사들과 자원봉사자들이 장애인들의 식사를 챙기던 중이었다. 식당 직원이 다가와 “조금 전에 떠난 손님 한 분이 음식값을 모두 계산하고 갔다”고 귀띔했다.익명의 이 손님은 육회 7그릇을 이들 테이블에 추가로 주문한 뒤 밥값과 함께 총 60만원을 결제한 것으로 전해졌다.이러한 사실을 알게 된 복지관 관계자들은 감사의 마음을 전하기 위해 식당 측에 자초지종을 물었다. 하지만 손님은 이미 별다른 정보를 남기지 않고 식당을 떠난 뒤였다.복지관 측이 들을 수 있었던 이야기는 두 가지뿐이었다. 복지시설에서 식사하러 온 모습을 보고 뜻깊은 일을 하고 싶었다는 것, 그리고 미국 하와이에서 살다 왔다는 것이다.이 자리에 있던 자원봉사자 김관택(52)씨는 “오랫동안 지역사회에서 봉사했지만, 이번처럼 아무런 인연 없이 선행을 베푸는 모습은 특별한 경험이었다”며 “27명의 감사한 마음이 전해지길 바란다”고 말했다.그러면서 “저희가 받은 것은 단순히 한 끼의 식사가 아니라, 우리 주변에 여전히 따뜻한 마음을 가진 분들이 많다는 사실을 느끼게 해준 소중한 경험이었다”고 덧붙였다.