부산시, 부산국제금융센터 D-Space에 3개 금융 전문기관 신규 유치

세줄 요약 부산시가 부산국제금융센터 63층 디스페이스에 세계로선박금융, 한국선주상호보험조합, 디인베스트먼트 등 금융 전문기관 3곳을 새로 유치했다. 기존 7곳과 함께 총 10개 기관이 모이며 글로벌 금융 비즈니스 거점과 해양금융 강화 효과가 기대된다. BIFC 디스페이스에 금융 전문기관 3곳 신규 유치

선박금융·보험·투자 기능 보강, 총 10개 기관 집적

해양금융 밸류체인 강화와 거점 위상 제고 기대

이미지 확대 부산국제금융센터. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산국제금융센터. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 부산국제금융센터(BIFC) 63층 디스페이스(D-Space)에 금융 전문기업 3개 사를 신규 유치했다고 19일 밝혔다.새롭게 유치한 기업은 선박금융 전문기관인 세계로선박금융, 선주책임상호보험 전문기관인 한국선주상호보험조합, 국민성장펀드 운용사로 선정된 디인베스트먼트 등이다.이번 유치로 디스페이스에는 한국씨티은행, 유아이비손해보험중개, KDX컨소시엄, DB증권, 워터라인파트너스, 클락슨스코리아, 시너지IB투자 등 기존 7개 사에 이어 총 10개 기관이 집적해 글로벌 금융 비즈니스 거점 면모를 갖추게 된다.부산시 측은 “이번 유치를 통해 BIFC 내 금융기업의 다양성을 높이고, 해양 금융 밸류체인을 한층 강화할 것으로 기대한다”라고 전했다.세계로선박금융은 선박 투자·운용 및 금융 솔루션을 제공하며, 한국선주상호보험조합은 해운기업 위험관리를 지원한다. 디인베스트먼트는 민간 투자 자본 유입과 성장기업 투자를 담당할 예정이다.