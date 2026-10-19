부산·대구, 금정산서 ‘오메가메 갱상도 관광 교류 사업’ 진행

세줄 요약 부산관광공사가 대구문화예술진흥원, 국립공원공단과 함께 금정산에서 교류 팸투어를 진행했다. 대구 참가자 50명이 부산의 가을 산과 트레킹 콘텐츠를 체험했고, 영남권 3산 연계 관광사업의 확산 가능성도 확인했다. 부산·대구 연계 금정산 교류 팸투어 진행

대구 참가자 50명, 가을 산행 콘텐츠 체험

영남권 3산 관광사업 확산 가능성 확인

이미지 확대 오메가메 갱상도 3산 3색 트레킹 챌린지, 금정산 팸투어. 부산관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 오메가메 갱상도 3산 3색 트레킹 챌린지, 금정산 팸투어. 부산관광공사 제공

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부산관광공사는 지난 17일 ‘오메가메 갱상도 3산 3색 트레킹 챌린지’와 연계해 대구 지역 참가자 50명과 함께 부산 금정산 교류 팸투어를 진행했다고 19일 밝혔다.이번 행사는 공사와 대구문화예술진흥원, 국립공원공단 동부지역본부가 함께 추진하는 ‘오메가메 갱상도 3산 3색 트레킹 챌린지’의 지역 간 관광교류 프로그램의 하나로 진행됐다.오메가메 갱상도 3산 3색 트레킹 챌린지는 금정산 국립공원 지정을 계기로 금정산과 대구 팔공산, 경주 국립공원의 주요 트레킹 코스를 연계해 영남권 산악관광 자원을 알리기 위해 기획된 공동 관광사업이다.이날 금정산 팸투어는 지난 9월 19일 부산지역 참가자들이 대구 팔공산을 방문한 교류 행사에 이어 진행된 두 번째 지역 교류 프로그램이다.대구 지역 참가자들은 부산을 찾아 금정산의 가을 정취와 부산의 자연·트레킹 관광 콘텐츠를 직접 경험했다.공사는 이번 팸투어를 계기로 인근 문화관광자원 및 지역 상권과 연계한 관광 콘텐츠를 발굴, 방문객 체류와 지역 관광 소비를 확대해 나갈 계획이다.