서울녹색환경지원센터, 4개 대학과 협력 강화… 서울 환경연구 확대

세줄 요약
- 4개 대학과 연구협력 강화, 환경현안 대응 확대
- 미세플라스틱·탄소중립 등 연구 분야 다변화
- 대학 역량과 정책 연계, 현장 문제 해결 추진
서울시립대가 주관하는 서울녹색환경지원센터는 대학의 연구역량과 전문인력을 활용해 지역 환경문제를 발굴·분석하고 정책 연구와 환경기술 개발 등을 추진 중이다.
최근에는 탄소중립과 에너지, 기후위기 대응을 중심으로 연구 범위를 넓히고 있다. 주요 연구 분야는 미세플라스틱, 실내 이산화탄소 저감, 도시산업폐수, 물순환, 산림생태계, 건축폐기물 재자원화, 저탄소 토양정화 등이다.
참여대학들은 연구과제 발굴과 연구인력 지원, 성과 확산 등을 통해 협력을 이어간다. 이를 바탕으로 대학의 연구역량과 지역 환경정책을 연계하고, 환경기술 발전과 현장 중심의 문제 해결에 기여한다는 방침이다.
박무영 서울시의원, 구로구 하천·공원 산책로 정비… “서울시 특교금 12억 5000만원 확정”
19일 서울시의회 박무영 의원(더불어민주당, 구로3)에 따르면 구로을 지역 생활환경 개선 사업을 위한 서울시 특별조정교부금 총 12억 5000만원이 확정됐다. 특별조정교부금은 ▲도림천 보행로 정비(2억원) ▲거리공원 2구역 재정비(7억 5000만원) ▲안양천 진출입 경사로 정비(3억원)에 투입된다. 세 사업 모두 주민이 매일 걷고 쉬는 하천변과 공원을 대상으로 하고 있어 보행 안전과 여가 환경이 함께 나아질 것으로 기대된다. 거리공원 2구역 재정비에는 가장 많은 7억 5000만원이 배정됐다. 내년 6월까지 구로5동 50 일대 1만 910㎡ 규모의 공원의 낡은 보도블록 등 바닥 포장을 새로 하고, 파고라와 쉼터 같은 노후 시설물을 정비한다. 주민이 머물고 싶은 매력정원도 함께 조성한다. 안양천 진출입 경사로 정비에는 3억원이 배정됐다. 구일역 1번 출구 인근의 하천 진출입로를 폭 2.5m, 길이 90m 규모로 개선하여 접근성을 높인다. 이를 통해 주민들이 안양천을 더욱 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 돕고, 급경사로 인해 우려되던 미끄럼 및 낙상 사고를 사전에 예방한다는 방침이다. 도림천 보행로 정비에 2억원이 투입된다. 구로3동과 구로4동 구간의 보행
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박영권(서울시립대 교수) 서울녹색환경지원센터장은 “서울의 복합적인 환경문제를 해결하려면 대학의 전문적인 연구역량과 현장 중심의 환경정책이 긴밀하게 연계돼야 한다”며 “참여대학과 협력해 기후위기 대응과 탄소중립, 자원순환 등 주요 환경현안에 대한 실효성 있는 연구성과를 창출하고 정책과 현장에 확산하겠다”고 말했다.
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