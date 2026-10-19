중림동 성요셉 골목, ‘중마르뜨’로 변신… 23~24일 문화행사

세줄 요약
- 중림동 성요셉 골목, 중마르뜨 브랜드 조성
- 23~24일 ‘10월 중림길’ 문화예술 행사 개최
- 어반스케치·플리마켓·공연·전시 등 운영
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서울 중구 중림동 성요셉 골목길이 프랑스 몽마르뜨를 연상시키는 문화예술 거리 ‘중마르뜨’로 새롭게 태어난다고 19일 밝혔다.
서울시와 서울신용보증재단 명동종합지원센터는 오는 23일부터 24일까지 이틀간 중림동 성요셉 골목길 일대에서 문화예술 행사 ‘10월 중림길’을 개최한다고 밝혔다. 오래된 골목의 정취를 살리고 골목상권에 활력을 불어넣기 위한 취지다.
중림동 성요셉 골목길은 경사진 언덕을 따라 건물과 개성 있는 상점이 이어져 파리의 몽마르뜨 언덕을 연상시킨다. 여기에 인근 주한 프랑스대사관의 지리적 특성까지 어우러져 ‘중마르뜨’라는 독창적인 골목 브랜드가 탄생했다.
이틀간 열리는 행사에서는 걷고 머물며 즐길 수 있는 다채로운 문화 프로그램이 펼쳐진다. 전문 작가와 함께 골목 풍경을 그림으로 담아보는 ‘어반스케치’를 비롯해 지역 상점과 창작자가 참여하는 플리마켓, 아침 러닝 후 음악을 즐기는 ‘모닝 레이브’ 등 다양한 공연이 이어진다. 중림동의 과거와 현재 풍경을 한눈에 비교해 보는 사진 전시도 함께 마련된다.
박무영 서울시의원, 구로구 하천·공원 산책로 정비… “서울시 특교금 12억 5000만원 확정”
19일 서울시의회 박무영 의원(더불어민주당, 구로3)에 따르면 구로을 지역 생활환경 개선 사업을 위한 서울시 특별조정교부금 총 12억 5000만원이 확정됐다. 특별조정교부금은 ▲도림천 보행로 정비(2억원) ▲거리공원 2구역 재정비(7억 5000만원) ▲안양천 진출입 경사로 정비(3억원)에 투입된다. 세 사업 모두 주민이 매일 걷고 쉬는 하천변과 공원을 대상으로 하고 있어 보행 안전과 여가 환경이 함께 나아질 것으로 기대된다. 거리공원 2구역 재정비에는 가장 많은 7억 5000만원이 배정됐다. 내년 6월까지 구로5동 50 일대 1만 910㎡ 규모의 공원의 낡은 보도블록 등 바닥 포장을 새로 하고, 파고라와 쉼터 같은 노후 시설물을 정비한다. 주민이 머물고 싶은 매력정원도 함께 조성한다. 안양천 진출입 경사로 정비에는 3억원이 배정됐다. 구일역 1번 출구 인근의 하천 진출입로를 폭 2.5m, 길이 90m 규모로 개선하여 접근성을 높인다. 이를 통해 주민들이 안양천을 더욱 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 돕고, 급경사로 인해 우려되던 미끄럼 및 낙상 사고를 사전에 예방한다는 방침이다. 도림천 보행로 정비에 2억원이 투입된다. 구로3동과 구로4동 구간의 보행
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서울시와 재단은 향후 주한 프랑스대사관과 협력해 프랑스의 예술·음악·음식을 경험할 수 있는 ‘프랑스의 날’ 등 특색 있는 프로그램을 확대하고, 중마르뜨를 지역 대표 골목문화 브랜드로 육성할 방침이다
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