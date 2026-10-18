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“불이야!” 술 취한 30대女, 다세대 주차장에 방화…8명 부상

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-10-18 17:28
수정 2026-10-18 18:02
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세줄 요약
  • 송파구 다세대주택 주차장 방화 사건 발생
  • 술 취한 30대 여성 현행범 체포 및 조사
  • 주민 8명 경상, 차량 3대 전소 피해
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서울 송파구 문정동에서 술에 취해 다세대주택 주차장에 불을 낸 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다. 18일 서울 송파경찰서는 현주건조물방화 혐의로 30대 여성 A씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 밝혔다. A씨는 이날 오전 0시 37분쯤 서울 송파구 문정동 다세대주택 1층 주차장에 불을 낸 혐의를 받는다. 2026.10.18 연합뉴스(독자 제공)
서울 송파구 문정동에서 술에 취해 다세대주택 주차장에 불을 낸 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다. 18일 서울 송파경찰서는 현주건조물방화 혐의로 30대 여성 A씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 밝혔다. A씨는 이날 오전 0시 37분쯤 서울 송파구 문정동 다세대주택 1층 주차장에 불을 낸 혐의를 받는다. 2026.10.18 연합뉴스(독자 제공)


서울 송파구 문정동에서 술에 취해 다세대주택 주차장에 불을 낸 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

18일 서울 송파경찰서는 현주건조물방화 혐의로 30대 여성 A씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 0시 37분쯤 서울 송파구 문정동 다세대주택 1층 주차장에 불을 낸 혐의를 받는다.

필로티 구조의 주차장에서 발생한 이번 화재로 주민 8명이 연기 흡입 등 경상을 입었으며, 차량 3대가 전소됐다. 주민 20명은 자력으로 대피했다.

경찰은 A씨가 술에 취한 상태로 주차장 내에 쌓여있던 종이상자에 불을 붙인 것으로 보고 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.
권윤희 기자
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