‘청소년 꿈과 끼 발산’ 제31회 부산 금련산 축제 24일 열려

세줄 요약 부산 금련산청소년수련원에서 24일 제31회 금련산 축제가 열린다. 올해는 ‘청소년의 꿈이 빛나는 락＆스타!’를 주제로 청소년 밴드와 초청 공연, 체험 부스, 천문우주과학 프로그램을 선보인다. 누구나 참여할 수 있다. 청소년 꿈과 끼 펼치는 금련산 축제 개최

청소년 밴드·초청공연으로 무대 구성

체험 부스와 천문 프로그램도 운영

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청소년들의 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 제31회 금련산 축제가 24일 오후 부산 금련산청소년수련원에서 열린다.올해 축제는 ‘청소년의 꿈이 빛나는 락＆스타!’를 주제로 청소년 밴드 및 공연 프로그램을 비롯해 다양한 체험활동과 천문우주과학 프로그램을 만나볼 수 있다.1부 청소년 공연에선 청소년 밴드, 피킹맨 초청 공연 등 청소년들이 그동안 갈고닦은 실력과 재능을 시민에게 선보이는 무대가 마련된다.2부 체험 부스와 천문 행사에선 달 탐사 차만들기, 호박랜턴 만들기 등 체험 부스 등 참가자들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 참여형 프로그램을 제공한다. 또 천문대에서는 천체망원경으로 별과 행성 등을 관측하는 행사가 진행되며, 천체 투영관에서는 돔 스크린을 활용한 생생한 우주 영상 프로그램이 마련된다.금련산청소년수련원 측은 “이번 축제를 통해 청소년의 문화·예술 활동을 활성화하고, 시민에게 자연과 과학, 문화가 어우러진 특별한 체험 기회를 제공할 것”이라고 밝혔다.누구나 참여할 수 있으며, 자세한 내용은 수련원 누리집(www.busan.go.kr/youth/)을 참고하거나 금련산청소년수련원(☎051-610-3222)으로 전화하면 된다.