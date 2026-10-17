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[속보] 40대 소방관 사망, ‘부천 공장 화재’ 관련 합동감식 중

안승순 기자
입력 2026-10-17 09:39
수정 2026-10-17 09:40
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세줄 요약
  • 부천 공장 화재 진압 중 소방관 사망
  • 다른 소방관 1명 중상, 병원 이송
  • 경찰·소방·국과수 합동 감식 착수
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부천 도장공장 화재 현장. 부천소방서 제공
부천 도장공장 화재 현장. 부천소방서 제공


16일 화재 진압 도중 40대 소방관이 심정지에 빠졌다 끝내 숨진 경기 부천 공장 화재와 관련해 합동 감식이 진행 중이다.

경기남부경찰청 광역수사단 광역범죄수사단은 17일 오전 9시 30분부터 소방과 국립과학수사연구원, 전기안전공사 등 4개 기관 23명이 참여한 가운데 현장에서 합동 감식을 벌이고 있다고 밝혔다.

앞서 전날 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구 내동의 한 금속 사출 인쇄공장에서 불이 나 소방대원 A씨가 화재 진압 중 심정지 상태로 병원에 옮겨진 뒤 치료 중 숨졌고 다른 40대 소방관 1명이 크게 다쳤다.

이들은 신고를 받고 선착대로 도착해 화재를 진압했던 것으로 파악됐다.

한편, 경찰은 이 화재 사고와 관련해 광역범죄수사대장(대장 장성윤 총경)을 팀장으로 하는 수사전담팀을 꾸려 수사에 들어갔다.
안승순 기자
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