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서울대 ‘지역균형’ 입학생 63%가 수도권 출신

신융아 기자
신융아 기자
입력 2026-10-16 15:46
수정 2026-10-16 15:46
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세줄 요약
  • 지역균형전형 수도권 출신 63.3% 집계
  • 5년 새 11.9%포인트 상승, 쏠림 심화
  • 비수도권 감소, 전형 취지 훼손 지적
5년새 수도권 출신 지역균형 입학 11.9% 증가
입학 규모 늘었지만 비수도권 학생 수는 감소
서 의원 “시도별 학생 수 비례 기준 더해야”
이미지 확대
서울대 관악캠퍼스 정문. 연합뉴스
서울대 관악캠퍼스 정문. 연합뉴스


서울대가 지역 간 교육 기회 격차를 줄이기 위해 도입한 ‘지역균형전형’에서 정작 수도권 출신이 63%가 넘는 것으로 나타났다.

16일 서범수 국민의힘 의원이 서울대로부터 받은 자료에 따르면, 올해 서울대 지역균형전형 입학 등록자 중 서울·경기·인천 등 수도권 고교 출신 비중이 63.3％에 달했다. 지역균형 입학생 5명 중 3명 이상이 수도권 출신인 셈이다.

이는 2021년 51.4％에서 11.9％포인트 상승한 것으로, 지역균형전형이라는 이름이 무색하게 수도권 쏠림 현상은 더 심화한 것이다.

지역별로는 경기 출신이 634명에서 1010명으로 늘어난 반면, 부산은 146명에서 123명으로, 울산은 51명에서 34명으로, 전북은 69명에서 42명으로 줄어들었다.

서울대 신입생 전체로 봐도 수도권 출신 비중이 더 늘어나는 추세다. 수도권 고교 출신 비중은 2021년 63.3%(2085명)에서 올해 68.1%(2497명)으로 증가했다. 서울대 입학 규모가 확대되면서 수도권 출신은 412명 늘어났지만, 비수도권 출신은 외려 43명 줄어들었다.



서 의원은 “이름만 지역균형인 전형으로는 20년째 반복된 수도권 쏠림을 바로잡을 수 없다”며 “고교별 추천에 시도별 학생 수 비례 기준을 더하고, 정시 지역균형의 교과평가 비중을 높이는 등 지역이 실제 선발 기준으로 작동하도록 전형을 다시 설계해야 한다”고 강조했다.
신융아 기자
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