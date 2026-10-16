[속보] 김지용 중수청장, ‘조기안착 전담TF’ 구성 지시

조직 안착을 위한 ‘대응전담팀’ 구성

수사 독립성 확고히…피해자 보호 공백 없도록

이미지 확대 김지용 초대 중대범죄수사청장이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김지용 초대 중대범죄수사청장이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 김지용 초대 중수청장이 첫 출근 직후 조기 안착과 중대범죄 대응 체계 확립을 위해 대응전담팀을 신속히 꾸리라고 주문했다. 아직 갖춰지지 않은 인력·시설·시스템을 정비하고, 정치적 중립성과 수사의 독립성도 지키라고 당부했다. 첫 출근 직후 조기 안착 전담TF 신속 구성 지시

인력·시설·시스템 정비와 수사 착수 성과 주문

정치적 중립성·수사 독립성 확립 당부

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김지용 초대 중대범죄수사청장이 16일 첫 출근해 “중수청 조기 안착과 중대범죄 대응 체계 확립을 위한 ‘대응전담팀’을 신속히 구성하고 수사 착수 등 가시적인 성과를 조속히 내달라”고 주문했다.중수청에 따르면 김 청장은 이날 출근 직후 소관 부서의 주요 현안과 업무를 보고받고, 조직의 조기 안착과 중대범죄 대응 체계 확립을 위해 속도감 있게 업무를 추진할 것을 강조하면서 이같이 말했다.대응전담팀이란 ‘조기안착을 위한 전담TF(가칭)’으로, 현재 중수청이 다 갖추지 못한 인력·시설·시스템을 빠르게 정비하기 위해 구성됐다.아울러 김 청장은 정치적 중립성과 수사의 독립성을 확고히 하고, 사회적 약자와 범죄 피해자 보호에 공백이 생기지 않도록 조직 체계를 정비하라고 당부했다.김 청장은 14일 국회 인사청문회에서 “지금 상황으로선 조기 안착만큼 더 중요한 것이 없다”며 “저(중수청장)의 바로 밑인 중수청 차장을 총괄적으로 TF 팀장을 맡겨서 최우선으로 (인력·설비 부족을) 조기 안착시키도록 하겠다”고 했다.