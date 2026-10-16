“부천 도장공장 큰불…소방관 1명 심정지 등 5명 부상”

세줄 요약 경기 부천의 금속부품 도장공장에서 큰불이 나 소방당국이 대응 2단계를 발령하고 진화에 나섰다. 화재 진압 중 소방관 2명이 고립됐다가 구조됐고, 이 중 1명은 심정지 상태로 이송됐다. 공장 관계자와 소방관 등 7명이 다쳤으며, 대통령은 추가 피해 방지와 대원 안전 확보를 지시했다. 부천 도장공장 화재 발생, 대응 2단계 발령

진화 중 소방관 5명 부상, 1명 심정지 이송

대통령, 인명 구조와 대원 안전 총력 지시

이미지 확대 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공

이미지 확대 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 부천의 공장에서 큰불이 나 소방당국이 경보령을 내리고 진화에 나선 가운데 작업 도중 소방관 2명이 중상을 입는 등 소방관 총 5명이 다쳤다.16일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구 내동의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 났다.이 불로 공장에 있던 1명은 소방당국에 의해 구조됐으며, 공장 관계자 등 4명은 스스로 대피했다.소방당국이 진화 작업을 벌이던 중 소방관 2명이 한때 고립됐다가 구조됐다.구조된 소방관 중 1명은 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다. 다른 소방관 1명도 중상을 입고 병원으로 이송됐다.또 진화 작업 중이던 소방관 3명이 경상을 입었으며, 공장 관계자 2명도 다친 것으로 전해졌다.3층 세척실에서 불이 났다는 신고를 받은 소방당국은 연소 확대를 우려해 화재 발생 19분 만에 대응 1단계를 발령한 데 이어 오전 9시 9분쯤 대응 2단계를 발령했다.대응 2단계는 인접한 소방서 5~6곳에서 인력과 장비를 동원하는 경보령이다.이후 오전 10시 8분쯤 대응 1단계로 하향했으며, 화재 발생 약 2시간 만인 오전 10시 22분쯤 큰 불길을 잡았다.불이 난 공장 안에는 4류 위험물(인화성 액체)이 있는 것으로 알려졌다.소방당국은 소방관 80명과 장비 38대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.이재명 대통령은 이날 부천 공장 화재에 대해 보고받고 소방청과 경찰청 등 관계기관에 화재 진압과 인명 구조에 만전을 기하라고 지시했다.이 대통령은 또 공장 내부에 가연성 물질이 많은 만큼 추가 피해가 발생하지 않게 철저한 대응을 주문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.이 대통령은 특히 화재 진압 과정 중 소방대원들의 안전 확보와 관련한 대응에도 특별히 총력을 기울여달라고 당부했다.