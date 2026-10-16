“부천 도장공장 큰불…소방관 1명 심정지 등 5명 부상”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“부천 도장공장 큰불…소방관 1명 심정지 등 5명 부상”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-10-16 10:26
수정 2026-10-16 11:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 부천 도장공장 화재 발생, 대응 2단계 발령
  • 진화 중 소방관 5명 부상, 1명 심정지 이송
  • 대통령, 인명 구조와 대원 안전 총력 지시
李대통령 “인명 구조 만전…소방대원 안전 총력”
이미지 확대
16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공
16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공


경기 부천의 공장에서 큰불이 나 소방당국이 경보령을 내리고 진화에 나선 가운데 작업 도중 소방관 2명이 중상을 입는 등 소방관 총 5명이 다쳤다.

16일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구 내동의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 났다.

이 불로 공장에 있던 1명은 소방당국에 의해 구조됐으며, 공장 관계자 등 4명은 스스로 대피했다.

소방당국이 진화 작업을 벌이던 중 소방관 2명이 한때 고립됐다가 구조됐다.

구조된 소방관 중 1명은 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다. 다른 소방관 1명도 중상을 입고 병원으로 이송됐다.

또 진화 작업 중이던 소방관 3명이 경상을 입었으며, 공장 관계자 2명도 다친 것으로 전해졌다.

3층 세척실에서 불이 났다는 신고를 받은 소방당국은 연소 확대를 우려해 화재 발생 19분 만에 대응 1단계를 발령한 데 이어 오전 9시 9분쯤 대응 2단계를 발령했다.

대응 2단계는 인접한 소방서 5~6곳에서 인력과 장비를 동원하는 경보령이다.

이미지 확대
16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공
16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구의 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.10.16 부천소방서 제공


이후 오전 10시 8분쯤 대응 1단계로 하향했으며, 화재 발생 약 2시간 만인 오전 10시 22분쯤 큰 불길을 잡았다.

불이 난 공장 안에는 4류 위험물(인화성 액체)이 있는 것으로 알려졌다.

소방당국은 소방관 80명과 장비 38대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

이재명 대통령은 이날 부천 공장 화재에 대해 보고받고 소방청과 경찰청 등 관계기관에 화재 진압과 인명 구조에 만전을 기하라고 지시했다.

이 대통령은 또 공장 내부에 가연성 물질이 많은 만큼 추가 피해가 발생하지 않게 철저한 대응을 주문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

이 대통령은 특히 화재 진압 과정 중 소방대원들의 안전 확보와 관련한 대응에도 특별히 총력을 기울여달라고 당부했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부천 공장 화재로 중상을 입은 소방관은 몇 명인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로