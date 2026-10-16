양양 송이·연어축제 팡파르

18일까지 남대천 둔치

이미지 확대 강원 양양 송이연어축제 포스터. 양양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 양양 송이연어축제 포스터. 양양군 제공

세줄 요약 강원 양양 송이연어축제가 16~18일 남대천 둔치에서 열린다. 송이 보물찾기와 연어 맨손잡기가 하루 3회씩 진행되고, 참가비 일부는 지역화폐로 돌려준다. 스탬프 투어, 담금주 만들기, 경매쇼와 공연도 마련된다. 송이 보물찾기·연어 맨손잡기 하루 3회 운영

스탬프 투어·담금주·공예 체험 다채롭게 마련

개막식 불꽃쇼·가수 공연·로컬캠프도 진행

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강원 양양 송이연어축제가 16~18일 남대천 둔치 일원에서 열린다. ‘청정자연이 차린 가장 깊은 식탁’을 주제로 한 이번 축제는 양양군이 주최, 양양문화재단이 주관한다.축제의 백미인 송이 보물찾기와 연어 맨손잡기는 일 3회씩 진행된다. 1회당 참가 인원은 보물찾기 80명, 맨손잡기 100명이다. 참가자들은 축제운영본부에 집결한 뒤 각 체험장으로 이동한다. 참가비 3만원 중 1만원은 지역화폐(양양사랑상품권)로 돌려준다.축제장 곳곳을 다니며 7개 도장을 찍어 농산물을 받는 스탬프 투어와 송송이·연동이 캐릭터 티셔츠 제작, 송이 담금주 만들기, 석고 방향제·키캡 키링·우드 오브제 만들기 등 체험행사도 마련된다.송이를 비롯한 특산물을 저렴하게 구매할 수 있는 경매쇼와 처음 만난 사람들과 저녁을 먹는 소셜다이닝 등의 이색 이벤트도 운영된다.트로트 가수 김혜연이 무대를 꾸미는 개막식과 불꽃쇼, 가수 박상민과 V.O.S 박지헌이 출연하는 애프터파티 등 공연 행사도 열린다.축제 기간 트레킹과 백패킹, 전통시장 탐방, 미식 체험을 즐기는 양양로컬 트레일캠프도 진행된다.