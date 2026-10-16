김지용 초대 중수청장 첫 출근…중수청, 출범 2주만에 본격 근무 돌입

중수청 출범 2주만에 수장 공백 해소

이미지 확대 김지용 초대 중대범죄수사청장이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김지용 초대 중대범죄수사청장이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 있다. 연합뉴스

세줄 요약 김지용 초대 중수청장이 첫 출근해 업무 보고를 받으며 공식 업무를 시작했다. 출범 2주 만에 수장 공백을 해소하고 본청과 지방청 인력 배치, 인선 현황을 점검한다. 추가 인력 확보와 사건 이첩 기준 조율도 초기 과제로 떠올랐다. 김지용 초대 중수청장 첫 출근, 공식 업무 개시

출범 2주 만에 수장 공백 해소, 조직 정비 착수

인력 배치·사건 이첩 기준 등 초기 과제 부상

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김지용 초대 중대범죄수사청장이 16일 첫 출근해 업무 보고를 받는 등 공식 업무를 시작했다. 중수청은 출범 약 2주 만에 수장 공백을 해소하고 수사 기반과 조직 운영 체계를 정비하게 됐다.김 청장은 이날 오전 중수청 본청이 입주한 서울 중구 르네스퀘어 빌딩으로 출근했다. 건물 앞에서 기다리던 취재진과 별도로 만나거나 입장을 밝히지는 않았다. 김 청장은 출범 이후 진행된 업무를 보고받고 본청과 지방청의 인력 배치 및 인선 현황 등을 살펴볼 예정이다.당초 이날 예정됐던 임명식은 청와대와 일정을 조율하는 과정에서 미뤄졌다. 취임식은 다음 주 중 열릴 예정이다.김 청장 앞에는 추가 인력 확보와 수사 체계 정비, 다른 수사기관과의 사건 처리 기준 조율 등 과제가 놓여 있다. 조직을 안정시키는 동시에 경찰·공소청과 사건 이첩 및 협력 절차를 구체화하는 일이 초기 과제가 될 전망이다.국회 행정안전위원회는 김 청장에 대한 인사청문회 이튿날인 지난 15일 인사청문경과보고서를 채택했다. 이재명 대통령은 같은 날 임명안을 재가했다.