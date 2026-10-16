민형배 시장 “시민사회 제안·비판 수용…지속 소통”

광주시민단체협 후원밥집 참석…통합특별시 안착 위한 협력 강조
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민형배 전남광주통합특별시장이 15일 열린 ‘2026 광주시민단체협의회 후원밥집’ 행사에 참석, 기념촬영을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공
민형배 전남광주통합특별시장이 통합특별시의 성공적 안착을 위해 시민사회의 제안과 비판을 적극 수용하고 지속적으로 소통·협력하겠다고 밝혔다.
민 시장은 15일 광주시민단체협의회가 주관한 ‘2026 광주시민단체협의회 후원밥집’ 행사에 참석, 이같이 밝히고 시민사회 연대와 지역 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
광주시민단체협의회는 경제정의실천시민연합, 참여자치21, 광주환경운동연합 등 27개 시민단체가 참여한 연합체다. 1998년 출범 이후 지역 발전을 위한 정책 대안 제시와 토론회 개최 등 지역사회 현안 해결을 위한 활동을 이어오고 있다.
민 시장은 “전남광주 통합은 누구도 가보지 않은 새로운 길인 만큼, 시민이 체감하는 성과를 조속히 내는 것이 중요하다”며 “시민사회의 제안과 비판을 적극 수용해 참다운 시민주권 도시를 만들고, 시민단체협의회와 소통·협력을 이어가겠다”고 말했다.
박무영 서울시의원, 데이터센터로부터 주민 생활환경 지킨다
박무영 의원(더불어민주당, 구로3)은 15일 주거지 인근 데이터센터 건립에 따른 주민 불안을 덜고 생활환경을 보호하기 위해 주거환경 보호를 위한 데이터센터 입지 관련 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 시행령 개정 촉구 건의안’과 ‘서울시 도시계획 조례 일부개정조례안’을 함께 대표 발의했다. 데이터센터는 냉각설비를 24시간 가동하면서 소음과 열을 내보내고, 대규모 전력을 사용해 화재 위험과 전력망 부담도 크다. 그러나 현행 ‘건축법’상 데이터센터는 일반 방송통신시설로 분류되어 별도의 입지 심의 없이 지을 수 있고, 건축허가가 기속행위로 규정되어 있어 허가권자가 입지를 실질적으로 통제하기 어렵다. 이 때문에 서울을 비롯한 여러 지역에서 데이터센터 건립을 두고 주민과의 갈등이 이어지고 있다. 현재 서울시 도시계획 조례에서는 오직 전용주거지역과 제1종 일반주거지역에서만 데이터센터가 포함된 방송통신시설의 신축을 막고 있다. 하지만 제2종 및 제3종 일반주거지역의 경우 마땅한 제한 규정이 존재하지 않아, 주민들이 거주하는 주택가 한가운데에도 데이터센터가 건립될 수 있는 허점이 있다. 이번 개정안은 제2종과 제3종 일반주거지역까지 데이터센터의 건축을 원천적으로
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이운기 광주시민단체협의회 상임대표는 “통합특별시의 안착은 지방자치의 새로운 이정표가 될 것”이라며 “시민사회도 본연의 견제 역할을 다함과 동시에 행정의 건강한 파트너로서 지속 가능한 지역 발전을 위한 적극적 방향을 제시하겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 시민사회 제안·비판 적극 수용 의지 표명
- 통합특별시 안착 위한 지속 소통·협력 강조
- 시민체감 성과와 시민주권 도시 실현 언급
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