해양진흥공사, ‘2026 해양사진공모전’ 개최… 총상금 3000만원

세줄 요약 한국해양진흥공사가 다음달 8일까지 ‘2026 코비씨 해양사진 공모전’을 열었다. 주제는 바다를 향한 시선이며, 일상·산업·생명·미래의 바다를 담은 사진을 모집한다. 참가비는 없고 1인 3점까지 출품할 수 있다. 해진공, 2026 코비씨 해양사진 공모전 개최

주제는 바다를 향한 시선, 국민 누구나 참여

총상금 3000만원, 다음달 8일까지 접수

이미지 확대 ‘2026 코비씨(KOBC) 해양사진 공모전’ 포스터. 해양진흥공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 코비씨(KOBC) 해양사진 공모전’ 포스터. 해양진흥공사 제공

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한국해양진흥공사(해진공)는 다음달 8일까지 해양의 가치와 아름다움을 조명하는 ‘2026 코비씨(KOBC) 해양사진 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.‘오션 인 포커스(Ocean in focus), 바다를 향한 시선’을 주제로 열리는 이번 공모전은 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며, 총상금은 3000만원이다. 해진공이 주최하고 게티이미지코리아와 부산메세나협회가 공동 주관한다.공모 분야는 ▲일상 속 바다 ▲산업의 바다 ▲생명의 바다 ▲미래의 바다 등 4개다. 바다와 함께하는 일상부터 해운·항만 등 해양산업 현장, 해양 생태계와 환경 보전, 친환경 선박과 스마트 항만 등 지속가능한 해양의 미래까지 다양한 모습을 사진으로 담으면 된다.참가비는 없으며 1인당 최대 3점까지 출품할 수 있다. 일반 부문과 스마트폰 부문으로 나눠 심사하며, 총 60명을 뽑아 시상한다. 수상 결과는 다음달 23일 발표하고, 시상식은 오는 12월 14일 수상작 전시회 개막과 함께 진행한다.수상작은 온·오프라인 전시를 통해 공개되며, 수상자에게는 게티이미지코리아 작가로 활동하고 작품을 유통할 기회도 제공한다.참가 희망자는 해진공, 게티이미지코리아, 부산메세나협회 누리집에서 공고문을 확인한 뒤 온라인으로 신청하면 되며, 자세한 사항은 부산메세나협회 이메일 또는 전화로 문의하면 된다.