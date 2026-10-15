“연봉 1억인 남편 원해요”…20대 여성에 결정사 대표 일침

세줄 요약 결혼정보회사 대표가 일부 20대 여성의 ‘연봉 1억원 남편’ 요구를 현실과 동떨어진 기대라고 비판했다. 실제로 1억원 이상을 버는 근로자는 6.7%에 불과했고, 대표는 그 금액이 오랜 경력과 희생의 결과라고 설명했다. 일부 20대 여성의 연봉 1억원 요구 지적

1억원 소득, 장기 경력과 희생의 결과 설명

통계상 고소득자 비중 6.7%, 현실성 강조

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결혼 상대의 연봉으로 1억원을 당연하게 요구하는 일부 20대 여성들을 향해 결혼정보회사 대표가 현실과 동떨어진 기대라고 지적했다. 실제 연봉 1억원을 넘는 근로자는 전체의 6.7%에 불과한 것으로 나타났다.박정원 노블마리아주 대표는 유튜브 채널 ‘한방언니’에 출연해 “여자들이 1억원 정도는 벌어야 능력 있는 남자라며 1억원을 너무 우습게 얘기한다”고 지적했다.그는 최근 상담을 받으러 온 일부 20대 여성들의 사례를 소개하며 “‘저는 조건 안 봐요. 연봉 1억원이면 돼요’라고 말한다. 마치 편의점 도시락을 고르듯 1억원이라는 숫자를 쉽게 얘기한다”고 말했다.영상에 등장한 20대 제작진도 비슷한 생각을 드러냈다. 박 대표가 연봉 1억원에 대한 생각을 묻자 제작진은 “1억원 정도는 있어야 한다고 생각한다. 요즘 물가도 많이 올랐고 남자면 1억원 정도 벌어야 하지 않나”라고 답했다.박 대표는 연봉 1억원을 “인생을 갈아 넣은 가격표”라고 표현했다. 단순히 현재의 소득 수준이 아니라 10~15년간 직장 생활을 하며 쌓아 온 경력과 노력의 결과라는 설명이다.그는 실제 상담 사례로 연봉 약 1억 2000만원을 받는 38세 대기업 과장 A씨를 소개했다.A씨는 26세에 입사해 30세에 대리, 33세에 과장으로 승진했다. 그 과정에서 잦은 야근과 주말 출근을 감수했고, 해외 주재원으로도 1~2년간 근무했다. 밤 11시에 퇴근하는 날이 많았으며 여러 프로젝트를 성공적으로 마무리한 끝에 연봉 1억원을 넘겼다는 것이다.박 대표는 “결혼할 수 있는 가장 빛나는 시기에 회사를 위해 일만 한 것”이라며 “1억원을 받기까지 회사에 12년 넘는 시간을 투자했다. 그냥 번 돈이 아니다”고 강조했다.그는 배우자의 소득에 대한 기대치가 높아진 배경으로 미디어의 영향을 꼽았다.박 대표는 “여자들 눈높이가 이미 5000만원 이상에 맞춰져 있다 보니 7000만~8000만원을 기본값으로 얘기하고 1억원을 말하는 것”이라며 “SNS나 미디어를 보니까 5000만원이 상대적으로 적어 보이는 것”이라고 설명했다.이어 “이런 얘기를 하는 분들은 대부분 연봉 5000만원도 못 버는 분들”이라면서도 “연봉 5000만원은 절대 부끄럽거나 적은 숫자가 아니다. 최소 7년 이상 실력을 검증받은 결과이자 영광의 숫자”라고 덧붙였다.실제 통계에서도 연봉 1억원은 소수의 근로자만 받는 고소득에 해당한다.국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 제출받은 ‘2024년 귀속 근로소득 신고 자료’에 따르면 근로자 1인당 평균 급여는 약 4500만원이었다. 소득순으로 나열했을 때 가운데에 해당하는 중위 급여는 3417만원으로 평균보다 1000만원 이상 낮았다.2023년 귀속 기준 총급여가 1억원을 넘는 근로자는 139만명으로 전체의 6.7%에 그쳤다.다만 일부 여성들의 높은 기대가 전체 미혼 여성의 인식을 대변하는 것은 아니다.결혼정보회사 듀오가 25~39세 미혼남녀를 대상으로 실시한 ‘2023년 이상적 배우자상’ 조사에서 여성들이 희망하는 남편의 평균 연 소득은 6067만원이었다. 남편의 소득이 중요하지 않다고 답한 여성도 15.8%였다.한편 국가데이터처가 지난해 12월 발표한 ‘2024년 신혼부부통계’에 따르면 혼인신고 후 5년이 지나지 않은 초혼 신혼부부의 연간 평균소득은 7629만원으로 집계됐다. 이는 부부의 근로·사업소득을 합산한 금액이다.맞벌이 신혼부부의 평균소득은 9388만원으로 외벌이 부부(5526만원)의 약 1.7배였다. 맞벌이 신혼부부도 평균적으로 부부 합산 연 소득이 1억원에 미치지 못한 셈이다.경제적 부담도 적지 않았다. 초혼 신혼부부의 86.9%가 금융권 대출을 보유하고 있었으며, 대출 잔액 중앙값은 1억 7900만원에 달했다. 주택을 소유한 비중은 42.7%였다.