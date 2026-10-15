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HJ중공업, 첫 미 해군 함정 MRO 성공적 완수… ‘아멜리아 에어하트함’ 출항

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-10-15 10:38
수정 2026-10-15 10:38
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세줄 요약
  • 첫 미 해군 함정 MRO 사업 성공적 완수
  • 아멜리아 에어하트함 부산 영도조선소 정비 완료
  • 추가 결함 발견 후 정비 범위 확대
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미 해군 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’. HJ중공업 제공
미 해군 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’. HJ중공업 제공


HJ중공업이 첫 미 해군 함정 MRO(유지·보수·정비) 사업을 성공적으로 마무리했다.

HJ중공업은 미 해군의 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’가 부산 영도조선소에서 정비를 마치고 출항했다고 15일 밝혔다.

HJ중공업은 지난해 12월 미 해군 보급체계사령부, 해상수송사령부와 아멜리아 에어하트함 정비 계약을 체결했다. 아멜리아 에어하트함은 지난 1월 영도조선소에 입항했으며, HJ중공업은 선체와 주요 시스템 점검 및 정비, 장비·설비 유지보수, 부품 교체 등 MRO 작업을 진행했다.

양측이 합의한 계약 기간은 약 3개월이었지만, HJ중공업이 정비 과정에서 계약 범위에 포함되지 않았던 추가 정비 사항, 결함 등을 파악하고 미 해군 측에 개선 방안을 제시했다.

미 해군은 HJ중공업이 제시한 개선 방안을 수용하고 정비 범위를 확대했다. 이에 단순 유지·보수·정비를 넘어 함정 성능 극대화까지 범위가 확대되면서 작업 기간이 이달까지로 연장됐다. 계약 금액도 증가해 HJ중공업의 매출과 수익도 늘었다. HJ중공업은 미 해군이 정비 품질과 기술력, 계약 이행 능력에 만족을 표시했다고 전했다.

HJ중공업 관계자는 “잦은 일정 변경과 공사 범위 확대에도 미 해군과 긴밀히 협의하며 최선을 다해 정비한 끝에 MRO 사업을 성공적으로 완수했다. 이번 성과를 계기로 미 해군과 협력관계를 더욱 강화하고 후속 수주에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

아멜리아 에어하트함은 길이 210m, 폭 32m의 4만t급 대형 군수지원함이다. 미 해군 항공모함과 전투함 등에 최대 6000t의 탄약·식량·화물, 2400t의 연료를 보급할 수 있다.
부산 정철욱 기자
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