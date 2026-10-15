사회 [부고]장선욱(전남광주 북구청 북소리 편집장·전 국민일보 기자)씨 장모상 서미애 기자 입력 2026-10-15 10:14 수정 2026-10-15 10:14 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/10/15/20261015500048 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ▲김귀례(향년 99세)씨 별세, 승민희(전남광주 북구청 문흥2동 복지팀장)씨 모친상, 장선욱(전남광주 북구청 북소리 편집장·전 국민일보 기자)씨 장모상 = 14일 낮 12시30분, 만평장례식장 302호, 발인 16일 오전. 062-611-0000 서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 김귀례씨의 향년은 몇 세인가? 99세 98세