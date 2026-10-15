아내 살해한 70대 남성, 스토킹 잠정조치 받은 상태였다

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아내 살해한 70대 남성, 스토킹 잠정조치 받은 상태였다

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-10-15 08:59
수정 2026-10-15 08:59
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세줄 요약
  • 전주 주택서 70대 아내 흉기 피살 사건 발생
  • 도주한 남편, 충남 서천서 체포 및 치료 중
  • 스토킹 잠정조치·가정폭력 전력 확인
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경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


전북 전주에서 아내를 살해하고 달아난 70대 남성이 스토킹 잠정조치를 받은 상태에서 범행을 저지른 것으로 확인됐다.

15일 전북경찰청에 따르면 전날 오후 5시쯤 전주시 덕진구의 한 주택에서 70대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다.

당시 주택 입구에 혈흔이 떨어져 있는 것을 본 시민이 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

용의자 추적에 나선 경찰은 같은 날 오후 8시 40분쯤 충남 서천군에서 남편 A(71)씨를 체포했다.

A씨는 체포 전 음독을 시도해 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

그는 이전에도 여러 차례 가정폭력을 저질렀고 최근 법원으로부터 아내에 대한 스토킹 잠정조치 1∼3호를 받은 것으로 전해졌다.

잠정조치 1호는 스토킹 행위를 중단하라는 서면 경고, 2호는 피해자와 그 가족 주변 100ｍ 이내 접근 금지, 3호는 전화·문자메시지 등 연락 금지 결정이다.

경찰 관계자는 “피의자를 상대로 범행 동기와 경위를 조사하고 있다”며 “정확한 사인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰할 예정이다”고 말했다.
설정욱 기자
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