아내 살해한 70대 남성, 스토킹 잠정조치 받은 상태였다

세줄 요약
- 전주 주택서 70대 아내 흉기 피살 사건 발생
- 도주한 남편, 충남 서천서 체포 및 치료 중
- 스토킹 잠정조치·가정폭력 전력 확인
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경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
전북 전주에서 아내를 살해하고 달아난 70대 남성이 스토킹 잠정조치를 받은 상태에서 범행을 저지른 것으로 확인됐다.
15일 전북경찰청에 따르면 전날 오후 5시쯤 전주시 덕진구의 한 주택에서 70대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다.
당시 주택 입구에 혈흔이 떨어져 있는 것을 본 시민이 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.
용의자 추적에 나선 경찰은 같은 날 오후 8시 40분쯤 충남 서천군에서 남편 A(71)씨를 체포했다.
A씨는 체포 전 음독을 시도해 현재 병원에서 치료를 받고 있다.
그는 이전에도 여러 차례 가정폭력을 저질렀고 최근 법원으로부터 아내에 대한 스토킹 잠정조치 1∼3호를 받은 것으로 전해졌다.
잠정조치 1호는 스토킹 행위를 중단하라는 서면 경고, 2호는 피해자와 그 가족 주변 100ｍ 이내 접근 금지, 3호는 전화·문자메시지 등 연락 금지 결정이다.
경찰 관계자는 “피의자를 상대로 범행 동기와 경위를 조사하고 있다”며 “정확한 사인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰할 예정이다”고 말했다.
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