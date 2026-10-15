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‘쌍둥이 레서판다’ 마루·마롱의 세상구경

지난 6월 19일 자연 번식으로 태어난 멸종위기종 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이 14일 경기 과천시 서울대공원 방사장에서 나란히 얼굴을 내밀고 있다. 소셜미디어(SNS)로 공모해 선정된 이름인 ‘마루’(수컷)는 으뜸가는 존재로 많은 사람에게 위로와 사랑을 주라는, ‘마롱’(암컷)은 알찬 밤처럼 세상을 넉넉하고 따뜻하게 품으라는 의미를 지녔다.

연합뉴스