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강원 감자로 만든 한정판 ‘생생감자칩 감자전맛’

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-10-15 01:32
수정 2026-10-15 01:32
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생생감자칩 감자전맛
생생감자칩 감자전맛


강원도는 해태제과, 롯데마트·슈퍼와 협력해 ‘생생감자칩 감자전맛’을 한정판으로 출시했다고 14일 밝혔다. 이들 기업과 지역 상생 프로젝트는 지난해 10월 옥수수맛에 이어 두 번째다.

감자칩은 해태제과가 원주 문막공장에서 강원산 설봉종 감자 70t으로 총 18만봉을 생산했다. 설봉종은 전분 함량이 높고 수분이 적어 삶거나 찌면 식감이 포슬포슬하고 부드러워 ‘카스텔라 감자’로 불린다. 국내산 품종이고 고랭지에서 주로 재배된다.

감자칩은 전국의 롯데마트, 롯데슈퍼와 세븐일레븐 편의점에서 15일부터 판매된다. 가격은 1봉당(중량 80g) 2380원이다. 일부 롯데마트와 롯데슈퍼에서는 특별 설치한 독립 매대인 ‘강원이네 감자마켓’에서 감자칩이 판매된다.

춘천 김정호 기자
2026-10-15 23면
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