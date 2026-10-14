만취 여성 성폭행 혐의 남성 3명 구속 기소…검찰 보완수사로 뒤집혀

세줄 요약 대구지검 포항지청이 만취한 여성을 집으로 데려가 성폭행한 혐의로 남성 3명을 구속기소했다. 경찰은 특수준강간 혐의에 증거 불충분을 이유로 불송치했지만, 검찰이 보완수사로 혐의를 다시 판단해 기소했다. 만취 여성 성폭행 혐의로 남성 3명 구속기소

경찰 불송치 결정, 검찰 보완수사로 뒤집힘

포항지청, 공소 유지와 피해자 지원 방침

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대구지방공소청 포항지청은 14일 성폭력처벌법 위반(특수준강간) 혐의로 A씨 등 남성 3명을 구속기소했다.친구 사이인 이들은 지난해 10월 여성인 B씨와 술을 마시다가 만취하자 집으로 데려가 성폭행한 혐의를 받고 있다.피해자 신고를 받은 경찰은 1차 수사 후 특수준강간 혐의에 대해서는 증거 불충분으로 불송치 결정하고, 1명의 준강제추행 혐의만 적용해 송치했다.이에 검사가 보완 수사를 거쳐 3명을 모두 구속한 뒤 기소했다.포항지청 관계자는 “책임에 상응하는 형 선고가 이뤄질 수 있도록 공소 유지하고 다각적으로 피해자 지원이 이뤄지도록 할 예정”이라고 밝혔다.