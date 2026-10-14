‘전남광주 60분 생활권’ 실현 위한 광역교통체계 구축 시동

통합특별시 광역교통협의회 사전실무회의…통합요금제·환승체계 등 논의

시·구·군 협력 강화…행정통합 체감할 수 있는 대중교통 서비스 연계 추진

이미지 확대 ‘전남광주 60분 생활권’ 실현을 위한 광역교통협의회 사전 실무회의가 14일 열렸다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘전남광주 60분 생활권’ 실현을 위한 광역교통협의회 사전 실무회의가 14일 열렸다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 행정 통합 효과를 높이기 위해 60분 생활권 광역교통체계 구축에 착수했다. 시·구·군 교통 관계자 회의에서 협의회 운영, 올타플랫폼, 통합 요금제 등을 논의했고, 광역버스 노선과 환승체계 개선도 추진한다. 60분 생활권 광역교통체계 구축 착수

광역교통협의회·통합요금제 등 논의

광역버스·환승체계 개선 단계 추진

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전남광주통합특별시가 행정 통합의 효과를 극대화하고, 시민들이 일상에서 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 ‘60분 생활권 광역교통체계’ 구축에 본격 나섰다.전남광주시는 14일 광주청사 소회의실에서 시·구·군 교통 관계자와 광역교통협의회 사전 실무회의를 개최했다.이날 회의는 통합특별시 출범에 맞춰 행정 통합의 취지에 부합하는 광역교통체계 구축 방향을 논의하고, 시·구·군 간 긴밀한 협력체계를 본격적으로 가동하기 위해 마련됐다.회의에서는 광역교통협의회 구성 및 운영계획(안)과 올타플랫폼 구축, 통합 요금제 등 주요 통합 교통 정책에 대한 깊이 있는 논의가 이뤄졌으며, 광역교통 현안과 협력과제에 대한 의견을 공유했다.옛 전남과 광주는 출퇴근, 통학, 경제활동이 긴밀히 연결된 하나의 생활권이다. 전남광주시는 시민의 거주지역에 관계없이 동등한 수준의 이동 편의를 누릴 수 있도록 광역교통망과 대중교통 서비스의 연계·통합을 단계적으로 추진할 계획이다.특히 시·군별로 서로 다른 교통행정 운영 방식, 요금 및 환승 체계, 교통복지 제도 등을 종합 점검해 통합 교통 운영 기준을 마련한다. 아울러 광역버스 노선 신설 및 연장, 철도와 버스 간 환승체계 개선 등 생활권 중심의 광역교통 서비스 연계도 한층 강화할 방침이다.앞으로 통합특별시는 22개 시·군 현장 방문을 통해 지역별 교통 운영 현황과 주요 현안을 점검하고, 오는 11월 ‘제1차 광역교통협의회’를 열어 주요 협의 과제와 단계별 추진 방안을 구체화할 예정이다.배상영 교통정책과장은 “교통은 시민이 통합의 효과를 가장 먼저, 직접적으로 체감할 수 있는 분야”라며 “광역교통망 확충과 대중교통 서비스 통합을 차질 없이 추진해 통합특별시 60분 생활권 실현에 속도를 내겠다”고 말했다.