천안~아산 외곽 도로 예타 미반영, 국힘 천안시의원들 “시장 해명하라”

세줄 요약
- 목천~배방 구간 예타 탈락, 마지막 연결축 차질
- 국힘 천안시의원들, 시장 해명과 대책 촉구
- 국가계획 반영 위한 지역 공조 필요성 제기
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국민의힘 소속 천안시의회 의원들이 14일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자
충남 천안과 아산 외곽을 잇는 국도대체우회도로 마지막 연결축인 ‘천안 목천~아산 배방 구간’이 기획예산처 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030)‘ 예비타당성조사를 통과하지 못했다.
국민의힘 소속 천안시의회 의원들은 천안시의 예타조사를 통과하지 못한 해명과 대책 마련 등을 촉구했다.
국민의힘 소속 천안시의원들은 14일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “천안 외곽 순환도로는 시민 교통 불편 해소와 천안과 아산의 균형 발전을 이끌어 갈 핵심 기반 사업”이라며 “마지막 연결축인 목천~배방 구간이 예타조사를 통과하지 못했다”고 밝혔다.
천안과 아산 외곽을 잇는 이번 사업은 ‘천안시 서북~성거’ 구간이 2024년 9월 개통했고, ‘성거~목천’ 구간은 국가 계획에 반영돼 2022년부터 사업이 추진돼 2037년 준공 예정이다.
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국민의힘 소속 천안시의회 의원들이 기자회견 후 질문을 받고 있다. 이종익 기자
예타 문턱을 넘지 못한 ‘목천~아산 배방’ 구간은 총연장 14.3㎞, 왕복 4차로로 사업비는 8064억원, 사업 기간은 2031년부터 2040년까지다.
이들은 “장기수 시장은 중점 공약인 외곽 순환도로 신속 추진과 관련해 시민 기대를 과도하게 높인 점을 사과해야 한다”며 “시는 어떤 대책을 마련하고 있는지 밝혀라”라고 강조했다.
이어 “시민들에게 필요한 것은 반복되는 약속이 아닌 국가 계획 반영을 위한 실현 가능한 대책”이라며 “(장 시장의) 정치적 수사만으로는 국가 재정 심사의 냉혹한 잣대를 넘을 수 없다는 사실이 이번 탈락으로 여실히 증명됐다”고 주장했다.
이희동 서울시의원, AI 취약계층 지원 조례 개정안 2건 발의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 인공지능 기술의 급속한 발전에 따른 디지털 격차를 해소하고, 인공지능 취약계층의 실질적인 이용 기회를 보장하기 위해 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’과 ‘서울시 인공지능 활용 능력 교육 지원 조례 일부개정조례안’ 등 2건의 조례 개정안을 대표 발의했다고 밝혔다. 이번 조례 개정은 인공지능이 시민의 일상과 경제·사회 전반으로 빠르게 확산되는 가운데, 경제적 여건이나 신체적·사회적 제약 등으로 인공지능 기술을 충분히 활용하지 못하는 시민들이 새로운 형태의 정보격차와 사회적 불평등에 직면할 수 있다는 문제의식에서 추진됐다. 특히 2026년 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’ 및 같은 법 시행령 개정을 통해 인공지능취약계층 지원의 법적 근거가 마련된 만큼, 서울시 차원에서도 이러한 상위 법령을 실효성 있는 정책과 구체적인 지원사업으로 뒷받침할 수 있도록 관련 조례의 정비를 추진하게 된 것이다. 먼저 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’은 ▲서울시 인공지능 기본계획에 인공지능취약계층 지원 방안 포함 ▲인공지능제품 및 인공지능서비스 이용비용 지원사업 신설 등을 주요 내용으로 담고 있다. 기존
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그러면서 “천안 외곽 순환 도로 완성은 말뿐인 약속으로 남아서는 안 된다. 여야를 떠나 지역의 국회의원과 지방의회, 충청남도와 천안시, 아산시가 함께 힘을 모아야 한다”며 “우리는 공약 이행 상황을 지속 점검하고, 국가계획 반영과 사업의 실질적 진전을 위해 끝까지 노력하겠다”고 했다.
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