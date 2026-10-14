인구 줄어도 돌아가는 사회로…정부, ‘적응’ 앞세운 첫 인구전략

신혼대출 소득요건 완화…결혼해도 공공임대 재계약 허용

특고·1인 자영업자 육아수당…월 50만원씩 3개월 지원

청년 돌봄 전문직 10만명 양성 구상…이주아동 정착 경로 검토

이미지 확대 김진오 인구전략위원회 부위원장이 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 제1차 국가인구전략 기본계획 사전브리핑을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김진오 인구전략위원회 부위원장이 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 제1차 국가인구전략 기본계획 사전브리핑을 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 정부가 출산율 반등만으로는 인구감소와 고령화를 막기 어렵다고 보고, 사회가 줄어든 인구에 맞춰 돌아가도록 첫 국가인구전략을 공개했다. 삶의 만족도와 경제활동참가율을 새 지표로 삼고, 청년 주거·육아 지원과 돌봄 인력 양성, 이주민 정착 지원을 함께 추진한다. 인구감소 적응형 국가전략 첫 공개

삶의 만족도·경제활동참가율 새 지표

청년 주거·육아·돌봄·이주민 지원 확대

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정부가 국가 시스템 전반을 ‘인구감소에 적응하는 사회’로 재편한다. 출산율이 반등하더라도 장기간 인구감소와 고령화는 피하기 어렵다는 판단에서다. 출산·양육 지원은 이어가되 줄어드는 인구에 맞춰 고용·돌봄·주거·이주민 정착 제도의 판을 다시 짠다. 인구감소 속도를 늦추는 대책에 더해 인구가 줄어도 사회가 안정적으로 작동하도록 하는 ‘적응’을 국가 전략의 핵심 축으로 공식화했다.정부는 14일 대통령 주재로 인구전략위원회 본회의 겸 인구 비전 선포식을 열고 이런 내용을 담은 ‘제1차 국가인구전략 기본계획’을 공개했다. 저출산·고령사회기본법이 인구전략기본법으로 전면 개정된 뒤 마련한 첫 계획으로 2030년까지 추진할 중장기 정책 방향을 담았다.계획의 핵심은 인구 패러다임의 전환이다. 오늘 태어난 아이가 노동시장에 진입하기까지는 최소 20년이 걸린다. 출산율이 당장 반등해도 누적된 저출생의 영향을 피할 수 없는 만큼 달라진 인구 환경에 맞춰 사회·경제구조를 개편해야 한다는 것이다. 김진오 인구전략위 부위원장은 사전 브리핑에서 “출생률이 당장 반등해도 그간의 저출생 누적으로 장기간 인구감소와 고령화는 피하기 어렵다”며 “고용 형태와 생활 방식이 변하는 상황을 인정하고 줄어든 인구구조와 달라진 사회 트렌드를 어떻게 안정시킬지에 초점을 맞춰 시스템을 바꾸는 정책이 필요하다”고 설명했다.대표 지표로는 출산율 대신 삶의 만족도와 경제활동참가율을 내세웠다. 삶의 만족도는 지난해 6.6점에서 2030년 7.0점으로, 경제활동참가율은 같은 기간 71.8%에서 74.0%로 높이는 것이 목표다. 출산율을 높이는 노력은 이어가되 국민의 삶의 질과 경제활동 참여를 함께 높이겠다는 취지다.청년·양육 가구 지원에서는 ‘결혼 페널티’를 손질한다. 부부 중 한 명이라도 소득 기준을 충족하면 대출받을 수 있도록 신혼부부 정책 대출 요건을 완화한다. 공공임대주택에 사는 미혼 청년이 결혼으로 소득·자산 기준을 넘더라도 재계약을 허용하는 방안도 추진한다.만 39세 이하 청년이 생애 최초로 4억원 이하 비아파트 주택을 구입하면 최대 2.1%포인트 금리 우대를 제공하는 ‘청년미래보금자리론’도 신설한다.육아 지원 사각지대에 놓인 예술인·특수고용근로자·프리랜서·1인 자영업자에게는 내년부터 월 50만원씩 3개월간 최대 150만원의 육아 수당을 지원하는 방안을 담았다. 근로자가 직무와 양육 상황에 맞춰 유연근무를 선택할 수 있는 ‘유연근무 선택제’ 도입도 추진한다.고령화로 심화하는 돌봄 인력난에는 청년과 기술을 결합하는 해법을 내놨다. 인공지능(AI)·돌봄 로봇·보조기구를 다루는 청년 전문 인력을 길러 인구감소지역 등 돌봄 현장에 배치하겠다는 구상이다. 김 부위원장은 “돌봄 전문직을 선택하겠다는 이들을 대상으로 청년 돌봄 전문직 10만명을 양성하겠다”고 밝혔다. 보건복지부는 이들을 스마트홈 관리와 시설 돌봄 기술 운영, 종사자 교육 등에 우선 투입할 계획이다. 내년과 내후년 인력 양성과 실증·시범사업을 거쳐 2028년 이후 본격 배치한다.그러나 돌봄에 첨단 로봇과 AI를 접목한 전문직을 만든다고 청년의 지역 정착으로 이어지는 것은 아니다. 청년이 지역의 돌봄 현장을 선택하려면 주거·생활 여건을 갖추고 임금과 처우를 개선해야 한다.하지만 이번 발표에는 10만명 양성의 목표 기간과 소요 예산, 실제 보수 수준과 고용 형태가 제시되지 않았다. 청년을 끌어들일 처우 개선의 방향만 제시했을 뿐 구체적인 노동 조건은 후속 협의로 남긴 셈이다.이주민 정책은 인력 유치에서 정착 지원으로 범위를 넓힌다. 국내에서 태어나 자란 이주 배경 아동·청소년을 위한 출생등록제 도입과 외국 국적 영유아 보육 지원을 검토하고 기술·직업교육 기회를 확대한다. 고교 졸업 후 취업이나 대학 진학을 거쳐 거주·영주 자격을 신속히 취득할 수 있는 경로도 검토한다. 우수 유학생 등의 신속 거주·영주·귀화 경로 확대도 추진한다.다만 이주민 정착 지원은 체류 자격과 복지 지원 범위, 재정 부담을 둘러싼 사회적 합의가 필요한 사안이다. 이주민에 대한 부정적인 정서 역시 확산하는 상황이어서 인구전략위원회가 관계 부처와 함께 이 쟁점들을 공론화하고 합의를 이끌어낼 수 있을지가 관건이다.