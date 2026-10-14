감자전맛 감자칩 한정판 출시…“바삭하면서 포슬”

강원도·롯데마트·해태제과 협업

이미지 확대 강원도와 해태제과, 롯데마트·슈퍼가 협력해 생산·판매하는 ‘생생감자칩 감자전맛’. 강원도 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원도와 해태제과, 롯데마트·슈퍼가 협력해 생산·판매하는 ‘생생감자칩 감자전맛’. 강원도 제공

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강원도는 해태제과, 롯데마트·슈퍼와 협력해 ‘생생감자칩 감자전맛’을 한정판으로 출시했다고 14일 밝혔다. 도가 이들 기업과 지역상생프로젝트를 통해 내놓은 두 번째 감자칩으로 지난해 10월에는 옥수수맛을 선보였다. 옥수수맛은 감자와 옥수수 시즈닝이 달콤하고 고소한 풍미를 내 소비자로부터 인기를 끌었다.감자칩은 해태제과가 원주 문막공장에서 강원산 설봉종 감자 70t으로 총 18만봉을 생산했다. 설봉종은 전분 함량이 높고 수분이 적어 삶거나 찌면 식감이 포슬포슬하고 부드러워 ‘카스텔라 감자’로 불린다. 국내산 품종이고 고랭지에서 주로 재배된다.감자칩은 전국의 롯데마트, 롯데슈퍼와 세븐일레븐 편의점에서 오는 15일부터 판매된다. 가격은 1봉당(중량 80g) 2380원이고, 출시 기념으로 28일까지 100원 할인한다. 일부 롯데마트와 롯데슈퍼에서는 특별히 설치한 독립매대인 ‘강원이네 감자마켓’에서 감자칩이 판매된다.도는 감자칩이 만들어진 과정을 3D 애니메이션으로 제작한 30초 분량의 영상을 온·오프라인으로 홍보한다. 감자칩 포장지에는 도 캐릭터인 ‘강원이＆특별이’가 담겨 있다. 김영호 도 대변인은 “감자칩은 도내 농산물을 판매하면서 도 캐릭터 홍보에도 도움을 줘 일거양득이다”며 “앞으로도 기업과의 협업 상품 개발로 도의 브랜드 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.