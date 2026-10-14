“기차 타고, 빵 먹고 축구까지”…대전 축구·빵지 순례 눈길

세줄 요약 대전시가 코레일과 함께 AFC 챔피언스리그 홈경기 관람객을 위한 축구·빵지순례 투어를 마련한다. 기차로 대전에 온 팬들은 무료 투어 차량을 타고 시내 빵집을 둘러본 뒤 경기장으로 이동한다. 27일과 11월 24일 운영된다. 대전시, 코레일 연계 축구·빵지순례 투어 운영

AFC 챔피언스리그 홈경기 관람객 대상 기획

기차 여행과 빵집 탐방, 경기 관람 결합

이미지 확대 ‘코레일 연계 대전 축구·빵지순례 투어’ 안내 포스터. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘코레일 연계 대전 축구·빵지순례 투어’ 안내 포스터. 대전시 제공

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“기차 타고, 빵 먹고 AFC 챔피언스리그 즐기세요.”대전시는 ‘2026-27 AFC 챔피언스리그 엘리트’ 경기 관람객을 위한 ‘코레일 연계 대전 축구·빵지순례 투어’를 선보인다고 14일 밝혔다.프로그램은 기차를 이용해 대전을 찾는 외지 축구 팬들에게 대전의 대표 명물인 ‘빵’ 여행 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.코레일 기차를 이용해 대전에 방문하는 AFC 챔피언스리그 관람객이라면 누구나 신청할 수 있다.참가자에게는 대전 투어 차량을 무료로 지원한다.투어 코스인 ‘대전 빵빵 레일투어’는 오후 2시 대전 트래블라운지에서 출발해 콜드버터베이크샵(시청점), 캘리포니아 베이커리, 르뺑 99-1, 연선흠 베이커리 등 대전 도심의 소문난 빵 맛집들을 둘러본다. 4시간이 소요된다.관광을 마친 참가자들은 전용 투어 차를 타고 킥오프 전인 오후 6시까지 대전월드컵경기장에 도착할 수 있다.프로그램은 대전하나시티즌의 AFC 챔피언스리그 엘리트 홈경기에 맞춰 오는 27일(vs 비셀 고베)과 11월 24일(vs 베이징 궈안) 열린다.시 관계자는 “이번 프로그램은 기차 여행의 편리함과 대전 빵지순례의 재미, 그리고 뜨거운 축구 열기를 동시에 느낄 수 있다”고 말했다.