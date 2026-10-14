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단양구경시장 제주동문재래시장과 상생한다

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-10-14 11:04
수정 2026-10-14 11:04
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세줄 요약
  • 단양구경시장-제주동문재래시장 상생협약 체결
  • K-관광마켓 2기 전통시장 간 교류 확대
  • 특산품 홍보·운영사례 공유 협력 추진
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단양구경시장과 제주동문재래시장이 상생을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 단양군 제공
단양구경시장과 제주동문재래시장이 상생을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 단양군 제공


단양군은 단양구경시장과 제주 동문재래시장이 상생협력을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

두 시장은 한국관광공사가 선정한 ‘K-관광마켓 2기’에 이름을 올린 관광형 전통시장이다.

양 시장은 업무협약을 계기로 시장 간 교류 활성화, 우수 운영사례 및 관광마케팅 정보 공유, 지역 특산품 홍보 등 상호 발전을 위한 협력을 이어가기로 했다.

협약의 일환으로 단양구경시장 상인 30명은 지난 12일부터 14일까지 3일간 제주동문재래시장을 방문해 특화 먹거리 개발과 점포 운영방식, 고객 편의시설, 시장 환경관리 등을 살펴봤다.

군 관계자는 “견학과 업무협약이 두 시장의 강점을 공유하고 단양구경시장의 경쟁력을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
단양 남인우 기자
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