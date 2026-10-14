“여행 경비 절반 돌려준다”…전국 ‘반값 여행’ 조기 마감 행렬

세줄 요약 안동, 강진, 태안 등 전국 지자체의 ‘반값 여행’ 지원 사업이 큰 호응을 얻으며 신청이 조기 마감됐다. 여행 경비의 절반, 청년은 최대 70%를 지역상품권으로 돌려주는 방식이 관광객 유치와 체류 확대, 지역 상권 활성화로 이어질지 주목된다. 안동·강진·태안 반값 여행 신청 조기 마감

여행 경비 절반, 청년은 최대 70% 환급

지역상품권 지급으로 체류·재방문 유도

이미지 확대 오는 24일부터 11월 1일까지 ‘제11회 강진만 춤추는 갈대축제’가 펼쳐질 전남광주 강진군 강진만생태공원 일원. 강진군 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 24일부터 11월 1일까지 ‘제11회 강진만 춤추는 갈대축제’가 펼쳐질 전남광주 강진군 강진만생태공원 일원. 강진군 제공

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관광객 유치를 통한 생활인구 유입과 지역경제 활성화를 위한 지방자치단체들의 체류형 관광 지원 사업인 ‘반값 여행’이 인기몰이를 하고 있다.경북 안동시는 지난 12일 오전 10시부터 반값여행 2차 신청을 받은 결과, 30분 만에 모집 인원 3500명을 채워 마감됐다고 14일 밝혔다.지난달 14일 1차 모집에서도 6715명이 신청해 조기 마감된 바 있다.이로써 1차 모집에 이어 이번 2차까지 누적 신청자가 총 1만명을 넘어서며 높은 관심을 보였다.‘안동 반값여행’은 외지 관광객이 안동에서 사용한 여행 경비의 50%, 청년은 70%를 모바일 안동사랑상품권으로 돌려주는 사업이다.안동시 관계자는 “여행경비 환급으로 관광객의 체류 부담을 덜고, 환급받은 모바일 안동사랑상품권이 지역 내에서 사용되도록 해 재방문과 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만들어 갈 계획”이라고 밝혔다.전남 ‘강진 반값여행’도 지난달 28일부터 시작된 10월·11월 여행 대상 사전 신청에 총 1604건이 접수, 준비된 관련 예산이 모두 소진됐다. 사전 신청 재개 불과 2주 만에 조기 마감된 것이다.강진 갈대축제와 병영시장 불금불파를 찾는 방문객, 가을철 캠핑과 각종 모임, 트레킹 등을 즐기는 관광객들이 주로 반값여행을 신청했을 것으로 군은 예상했다.신청자는 계획대로 강진을 여행한 후 정산 절차를 거치면 모바일 강진사랑상품권(Chak)으로 정산금을 정상 지급받을 수 있다.충남 태안군의 ‘반값 여행’ 참가자 모집도 시작 15분 만에 마감됐다.최근 여행 경비의 50%, 19세에서 34세 청년에게는 70%를 돌려주는 반값 여행 참가자 3300명을 모집한 결과, 신청자가 몰리면서 조기 마감됐다고 군은 설명했다.참가자는 숙박과 음식점 등의 영수증을 제출하면 태안사랑상품권으로 환급받을 수 있으며 10월과 11월에 2, 3차 모집을 이어갈 계획이다.이 밖에 강원 영월·횡성, 전남 완도·고흥, 경남 밀양 등의 반값여행 사전 신청도 조기 마감되는 등 전국 관광객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.