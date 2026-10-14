새벽 성주 농막·경산 공장 화재…1명 부상

세줄 요약 14일 새벽 경북 성주 농막과 경산 공장에서 잇따라 화재가 발생했다. 성주 농막에서는 50대 남성이 중화상을 입어 병원으로 이송됐고, 경산 공장은 인접 공장과 폐목재로 번져 소방이 장비와 인력을 동원해 진화 작업을 벌이고 있다. 성주 농막 화재로 50대 남성 중화상

경산 공장 화재, 인접 공장·폐목재 확산

소방 장비·인력 투입, 진화 작업 지속

14일 오전 경산시 압량의 한 공장에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 경북소방본부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 14일 오전 경산시 압량의 한 공장에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 경북소방본부 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 경북의 농막과 공장에서 화재가 잇따랐다.이날 오전 5시 6분쯤 경북 성주군 벽진면 한 농막에서 불이 나 농막에 있던 50대 남성이 중화상을 입어 병원으로 옮겨졌다.불은 컨테이너 농막 1동과 비닐하우스, 가재도구 등을 태우고 1시간 30여분 만에 진화됐다.앞서 오전 2시 16분쯤엔 경산시 압량읍의 공장에서 불이 나 소방 당국이 장비 18대와 인력 36명을 동원해 진화작업을 벌이고 있다.불은 인접한 자동차 정비, 폐목재 처리 공장 두 곳의 건물 2동과 폐목재 약 190t, 파쇄기 등을 태웠다. 인명피해는 발생하지 않았다.소방 당국은 폐목재 등 많은 가연물 연소로 화재 완전 진압까지 시간이 걸릴 것으로 예상한다.