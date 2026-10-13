[포토] 응급치료 받는 칼부림 부상자들

세줄 요약 13일 오후 인천 남동구 구월동 홈플러스 입점 상업시설에서 칼부림 사건이 발생해 이용객 8명이 다쳤다. 이 중 1명은 심정지 상태이며, 나머지 7명도 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 경찰은 60대 추정 남성 A씨를 체포해 범행 경위를 조사 중이다. 인천 구월동 상업시설서 칼부림 발생

이용객 8명 부상, 1명 심정지 상태

60대 추정 남성 체포 후 경위 조사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

13일 오후 홈플러스 인천 구월점이 입점해 있는 대형 상업시설에서 칼부림 사건이 발생해 이용객 8명이 다쳤다.인천 남동경찰서는 칼부림 사건 용의자로 60대로 추정되는 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 이날 오후 1시 40분께 인천시 남동구 구월동에 위치한 홈플러스 입점 상업시설에서 흉기를 휘둘러 이용객 8명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.이들 8명 중 1명은 심정지 상태이며, 다른 7명도 병원으로 옮겨져 치료받고 있는 것으로 전해졌다.A씨는 이날 홈플러스 매장이 위치한 지하 2층부터 다른 점포들이 입점해 있는 지상 2층까지 에스컬레이터를 타고 이동하면서 흉기를 휘둘렀고, 이용객들에 의해 제압된 것으로 파악됐다.목격자들에 따르면 A씨는 양손에 흉기를 묶은 상태로 범행한 것으로 알려졌다.관련 신고를 받은 소방 당국은 다수 사상자 발생을 우려해 1층에 응급의료소를 설치한 상태다.경찰은 A씨와 홈플러스 이용객 등을 상대로 구체적인 범행 경위를 조사할 예정이다.