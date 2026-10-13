“인천 칼부림 용의자, 양손에 흉기묶고 돌진” CCTV 속 잔혹 범행…목격자 증언 들어보니 [영상]

“지하부터 지상 4층까지 이동 시도”

“보이는대로 찔러”…CCTV 속 범행

시민들, 쟁반·의자 등으로 제압 시도

이미지 확대 CCTV 속 인천 흉기 난동범 13일 오후 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌여 이용객 8명이 다쳤다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 범행 모습. 2026.10.13 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 CCTV 속 인천 흉기 난동범 13일 오후 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌여 이용객 8명이 다쳤다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 범행 모습. 2026.10.13 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 CCTV 속 인천 흉기난동 피의자 13일 오후 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌여 이용객 8명이 다쳤다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 모습. 양손에 흉기를 묶은 것으로 보인다. 2026.10.13 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 CCTV 속 인천 흉기난동 피의자 13일 오후 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌여 이용객 8명이 다쳤다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 모습. 양손에 흉기를 묶은 것으로 보인다. 2026.10.13 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 인천 흉기난동 현장 조사하는 과학수사대 13일 인천 남동구 구월동의 한 마트 식당가에서 발생한 흉기난동 현장에 과학수사대가 현장조사를 하고 있다. 2026.10.13 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 인천 흉기난동 현장 조사하는 과학수사대 13일 인천 남동구 구월동의 한 마트 식당가에서 발생한 흉기난동 현장에 과학수사대가 현장조사를 하고 있다. 2026.10.13 뉴시스

세줄 요약 인천 남동구 상업시설에서 50대 남성이 양손에 흉기를 든 채 식당가를 돌며 시민들을 공격한 장면이 CCTV에 담겼다. 목격자들은 의자와 쟁반으로 막아섰고, 경찰은 현장에서 체포한 뒤 살인미수 혐의로 조사하고 있다. 인천 상업시설 흉기난동 CCTV 포착

양손 흉기 든 50대, 식당가서 공격

시민 제압 뒤 경찰 인계, 8명 부상

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인천 대형 상업시설에서 흉기 난동을 벌인 50대 남성의 잔혹한 범행 과정이 현장 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다.13일 사건 현장 CCTV에는 이날 오후 1시 42분쯤 인천시 남동구 씨앤씨빌딩 2층 식당가에 A(59)씨가 양손에 흉기를 든 채 등장한다.A씨는 파란색 점퍼에 모자를 착용하고 배낭을 멘 상태였다.영상에는 A씨가 식당 계산대 쪽에 있던 여성에게 순식간에 접근해 등 부위를 여러 차례 흉기로 찌른 뒤 함께 있던 다른 여성을 공격하는 모습이 담겼다.식당 직원과 남성 손님은 A씨를 제지하기 위해 쟁반과 의자 등을 들고 달려갔으나, 양손에 흉기를 든 A씨를 막아 세우는 데 어려움을 겪은 것으로 보인다.이후 A씨는 정장 차림의 남성과 대치하면서 흉기를 크게 휘둘렀으나 남성이 몸을 피했고, 주변에 있던 이용객들은 혼비백산하며 피신했다.이번 사건의 최초 신고자인 나모(31)씨는 “키 165㎝ 정도 되는 남성이 양쪽 손에 칼을 모두 묶은 채 흉기를 휘둘렀다”며 “(홈플러스 매장이 있는) 지하 2층부터 칼부림을 하면서 에스컬레이터를 타고 올라왔다”고 전했다.나씨는 “해당 남성은 이동하는 과정에서 보이는 사람에게 모두 범행한 것으로 보인다”며 “양손에 흉기를 묶어놓은 것을 보면 미리 범행을 준비한 것 같다”고 설명했다.나씨는 당시 해당 건물 2층 푸드코트에서 식사하던 중 비명을 듣고 범행 장소로 다가갔으며, 식당 업주와 함께 의자를 이용해 59세 남성 A씨의 접근을 막았다.그는 “A씨는 2층 식당가에서 3층까지 역방향 에스컬레이터를 타고 거꾸로 올라갔다”며 “GGV가 있는 4층까지 가려다가 입구가 의자로 막혀 있자 다시 3층으로 내려왔다”고 당시 다급했던 상황을 설명했다.나씨는 이어 “저는 다른 남성 2명과 함께 의자를 이용해 3층으로 내려온 A씨를 제압했고 현장에 출동한 경찰에 인계했다”며 “A씨는 제압되는 과정에서 아무런 말도 하지 않았다”고 말했다.흉기 난동이 발생한 상업시설은 지하 1∼3층에 홈플러스가 입점했고, 지상 1층 귀금속매장, 2층 식당가, 3층 주차장, 4층 영화관 등으로 구성됐다.A씨는 이날 에스컬레이터를 타고 위층으로 이동했으며 식당가에서 흉기를 휘두르다가 이용객들에 의해 제압됐다.부상자 8명 중 20대 여성 1명은 심정지 상태이며, 다른 20∼50대 남녀 7명은 병원으로 옮겨져 치료받고 있는 것으로 파악됐다.경찰은 살인미수 혐의로 체포한 A씨를 상대로 구체적인 범행동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.한편 A씨는 검거 당시 전자발찌를 착용한 상태였던 것으로 알려졌다.