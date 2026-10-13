[속보] 술 먹다 20대 여성 성폭행한 외국인 구속… ‘강간 방조’ 남녀 2명도 입건

세줄 요약 경기 고양의 한 빌라에서 함께 술을 마시던 20대 여성을 성폭행한 우즈베키스탄 국적 20대 남성이 구속됐다. 경찰은 범행을 수월하게 하도록 문을 닫아 방조한 필리핀 국적 남녀 2명도 입건했고, 도주한 피의자를 추적해 검거했다. 고양 빌라서 술자리 중 성폭행 사건 발생

우즈베키스탄 국적 20대 남성 구속 조치

방조 혐의 필리핀 국적 남녀 2명 입건

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 고양의 한 빌라에서 함께 술을 마시던 여성을 성폭행한 뒤 도주한 20대 외국인이 구속됐다.일산서부경찰서는 우즈베키스탄 국적의 20대 남성 A씨를 강간 혐의로 구속했다고 13일 밝혔다.A씨는 지난 4일 오후 10시 40분쯤 고양시 일산서구에 있는 필리핀 국적의 20대 여성 B씨가 거주하는 빌라에서 B씨를 성폭행한 혐의를 받는다.이들과 함께 있던 필리핀 국적의 20대 남성 1명과 여성 1명은 A씨가 B씨를 방으로 끌고 들어가 강간하는 동안 범행이 수월하게 이뤄지도록 방문을 닫아 방조한 혐의를 받고 있다.경찰은 먼저 사건 다음날 범행 장소에 다시 나타난 필리핀인 남녀를 긴급체포했다.이어 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨가 충북 청주로 도주한 사실을 확인했고, 추적한 끝에 대전에 숨어 있던 그를 검거했다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.