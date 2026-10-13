“뭔가 이상한데?” 평범했던 그 수험생의 ‘반전’…감쪽같이 속인 수법

대입 논술시험서 스마트 안경 부정행위 적발
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2027학년도 대입 수시 논술 시험에서 수험생이 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트 안경을 쓰고 문제를 풀다 적발되는 일이 잇달아 발생했다. AI로 생성한 이미지.
2027학년도 대입 수시 논술 시험에서 수험생이 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트 안경을 쓰고 문제를 풀다 적발되는 일이 잇달아 발생했다.
13일 연세대는 지난 10일 서울 서대문구 신촌캠퍼스에서 진행된 자연·통합계열 수학 논술 시험 도중 스마트 안경을 착용한 수험생을 적발했다고 밝혔다.
논술 시험 당시 감독관들은 안경을 착용한 수험생들을 대상으로 스마트 안경을 착용했는지 점검을 진행했다. 이번에 적발된 수험생은 감독관이 확인할 때는 일반 안경을 착용했다가 시험이 시작된 이후 스마트 안경으로 바꿔 착용한 것으로 알려졌다.
감독관은 시험 도중 이를 발견해 안경을 수거했고, 수험생은 시험이 끝난 뒤 스마트 안경을 사용한 사실을 인정한 것으로 전해졌다.
연세대 관계자는 “다른 수험생들에게 피해를 줄 수 있어 별도로 퇴실 조치는 하지 않았다”며 “형사고발 여부를 포함한 후속 조치를 논의 중이지만 아직 결정된 것은 없다”고 밝혔다.
앞서 지난 3일 서울시립대 자연과학계열 논술 시험장에서도 스마트 안경을 쓴 수험생이 적발됐다. 이 수험생도 수험표 검사 당시에는 일반 안경을 쓰고 있었지만, 시험 도중 스마트 안경을 착용했다가 감독관에게 적발된 것으로 알려졌다.
서울시립대는 해당 수험생을 곧바로 퇴실 조치하고, 향후 3년 동안 시험에 응시할 수 없도록 했다.
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선글라스 매장에 전시된 메타 스마트 안경. 연합뉴스
스마트 안경은 소형 카메라로 시험 문제를 인식하고 AI가 생성한 답을 렌즈에 표시할 수 있어 새로운 부정행위 수단으로 우려가 커지고 있다.
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단순한 관광이나 일회성 이벤트를 넘어, 지역 주민들이 삶 속에서 문화를 체감하고 삶의 질을 높이는 ‘문화 복지’의 새 지평이 열리고 있다. 그 중심에는 지역사회의 문화적 저변을 확대하며 문화진흥의 개척자 역할을 자처해 온 김기덕 서울시의원의 묵직한 행보가 자리하고 있다. 사단법인 마포탐방문화진흥원이 주관하고 김 의원이 행사 단장을 맡아 지난 2008년부터 매년 이끈 낭만과 추억의 기차여행이 이번 15차에는 ‘영월·제천 기차여행 문화탐방’으로 회원 500여명이 참가한 가운데 성황리에 개최됐다. 이번 탐방은 도심의 일상에서 벗어나 다채로운 역사와 문화를 직접 체감함으로써 구민들에게 정서적 풍요와 삶의 활력을 선사하고자 마련되었다. 전세 열차로 특별 운행된 새마을호 테마관광 열차 7량에 탑승해 당일 오전 7시 28분 서울역을 출발한 일행은, 9시 35분 제천역에 도착한 직후 대기 중이던 버스 12대에 나누어 탑승했다. 이후 제천 청풍문화유산단지, 영월 청령포와 장릉을 비롯해 영월서부시장 및 제천역전한마음시장 등 주요 명소들을 빠짐없이 순회하며 오후 6시 41분까지 오랜 역사적 숨결과 깊어가는 가을의 정취를 온몸으로 만끽했다. 특히 이번 행사는 단순한 행정적 지
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한국교육과정평가원은 2027학년도 수능 시험장 반입 금지 물품에 스마트 안경을 명시했다. 스마트 안경을 감독관에게 제출하지 않고 소지하다 적발되면 부정행위로 처리돼 해당 연도 수능 성적이 무효가 된다.
세줄 요약
- 연세대 논술서 스마트 안경 착용 수험생 적발
- 서울시립대도 유사 사례 적발, 퇴실·응시 제한
- 평가원, 스마트 안경 수능 반입 금지 명시
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