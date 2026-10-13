“입맛 잡는다”…춘천 막닭축제 14일 개막

세줄 요약 춘천 대표 축제인 막국수닭갈비축제가 14일부터 18일까지 공지천 산책로에서 열린다. 막국수 6900원, 닭갈비 9900원에 맛볼 수 있고, 할인권 배포와 100인분 나눔, 해외 셰프 시식회, 공연과 플리마켓도 마련된다. 춘천 막국수닭갈비축제 14일 개막, 닷새간 진행

저렴한 먹거리와 할인권으로 지역 상권도 지원

공연·체험·플리마켓으로 춘천 맛과 문화 확산

이미지 확대 강원 춘천 막국수닭갈비축제가 14~18일 온의동 공지천 산책로 일원에서 열린다. 사진은 축제 리플렛. 춘천시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 춘천 막국수닭갈비축제가 14~18일 온의동 공지천 산책로 일원에서 열린다. 사진은 축제 리플렛. 춘천시 제공

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강원 춘천의 대표 축제인 막국수닭갈비축제가 14일 개막한다.춘천시는 이날부터 18일까지 닷새간 온의동 공지천 산책로에서 막국수닭갈비축제를 연다고 13일 밝혔다. 축제장을 찾으면 막국수와 닭갈비를 시중보다 저렴한 6900원, 9900원에 맛볼 수 있다. 시는 지난달 중순부터 축제장을 제외한 지역 내 막국수, 닭갈비 음식점에서 이용할 수 있는 할인권을 읍면동행정복지센터와 관광안내소에서 배포하기도 했다. 할인액은 막국수 1500원, 닭갈비 3000원이다.축제장에서는 막국수와 닭갈비 100인분 나눔, 해외 셰프 시식회 등 무료로 미식을 즐길 수 있는 행사가 이어진다. 또 축제장 곳곳에 숨겨진 미션을 수행하면 소정의 기념품을 주는 스탬프 투어를 비롯해 막국수 뽑기, 면발 잡기, 미식 취향 테스트 등의 이벤트도 진행된다.축제 기간 다양한 공연도 마련된다. 축제장에서는 매일 밤 공연이 열려 이소나, 한다두, 영웅남매, 웬즈데이, 도윤걸 등이 무대를 꾸미고, 명동 닭갈비골목과 소양2교 앞 소양아트서클에서도 댄스, 마임, 인형극, 어쿠스틱 밴드 공연이 이어진다. 춘천산 농산물을 한자리에 모은 농부의 시장과 개성 넘치는 수제 수공예품을 판매하는 플리마켓도 운영된다.막국수와 닭갈비는 춘천의 대표 먹거리로 시민들의 애환이 서려 있다. 막국수는 1960년대 말 소양강댐 건설로 삶의 터전을 잃은 수몰민들이 호구지책으로 만들어 먹었고, 이후 관광객의 입소문을 타고 전국에 알려졌다. 닭갈비는 1950~60년대 주머니 사정이 넉넉지 못했던 서민들이 돼지고기보다 싼 닭고기를 양념에 재워 연탄불에 구워 먹은 것이 시초로 알려졌다.육동한 시장은 “막국수와 닭갈비는 오랜 시간 춘천 사람들의 삶과 함께해 온 음식이고, 춘천을 찾은 분들이 오래 기억하는 우리 도시의 자랑이다”며 “닷새 동안 열리는 축제에서 춘천다운 맛과 문화를 보여주겠다”고 말했다.