제천시 주관 행사 지역예술인 공연 의무화

세줄 요약 제천시가 주관하는 각종 축제와 행사 시작 전 지역예술인 공연을 의무화한다. 그동안 일정과 예산 여건에 따라 들쭉날쭉했던 공연 기회를 안정적으로 보장하고, 행사 현장을 시민과 예술인이 함께하는 문화공간으로 조성할 계획이다. 내년도 본예산에 관련 사업비도 확보할 방침이다. 제천시, 주관 행사 전 지역예술인 공연 의무화

불규칙했던 공연 기회 안정적 보장 방침

축제·행사 현장, 문화공간으로 조성 계획

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제천지역 예술인들의 공연이 활발해질 전망이다.제천시는 시가 주관하는 각종 축제와 행사 시작에 앞서 지역예술인 공연을 의무화한다고 13일 밝혔다.그동안 지역예술인들이 각종 축제와 행사에 참여했지만, 행사 종류와 일정, 예산 여건 등에 따라 공연 기회가 일정하지 않아 지속적인 활동에 어려움이 적지 않았다.시는 이번 시책을 통해 지역예술인의 공연 기회를 안정적으로 보장하고, 축제와 행사 현장을 시민과 예술인이 함께하는 문화공간으로 조성한다는 계획이다.시는 내년도 본예산에 관련 사업비를 확보해 지역예술인의 공연 활동을 지원할 방침이다.이상천 시장은 “지역예술인들의 공연을 통해 행사 시작 전부터 지역 색채가 자연스럽게 드러나는 현장 분위기가 만들어질 것”이라며 “지역예술인을 우대하고 존중하는 문화를 정착시켜 나가겠다”고 밝혔다.